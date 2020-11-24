AÅŸÄ±rÄ± sol hareketi "Boyun EÄŸmeyen Fransa"'nÄ±n lideri Melanchon, mecliste kabul edilen ve gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerinin yayÄ±nlanmasÄ±nÄ± yasaklayan gÃ¼venlik yasa tasarÄ±sÄ±na iliÅŸkin Twitter hesabÄ±ndan paylaÅŸÄ±mlarda bulundu.Â

Fransa'da 30 yÄ±l iÃ§inde kimsenin sonuÃ§larÄ±nÄ± halen kestiremediÄŸi 22 sÃ¶zde gÃ¼venlik yasasÄ±na, hÃ¼kÃ¼metin son 3 yÄ±lda 7 daha eklediÄŸine iÅŸaret eden Melanchon, "Herkesi her zaman, her yerde kontrol etmek istiyorsunuz. Otoriter bir rejim kurma sÃ¼recindesiniz. Geri Ã§ekilin." diye konuÅŸtu.Â

Melanchon, "Referans aldÄ±ÄŸÄ±nÄ±z Avrupa Komisyonu gibi uluslararasÄ± kuruluÅŸlar da tasarÄ± metnini kÄ±nÄ±yor." diyerek FransÄ±z yÃ¶netiminin Macaristan BaÅŸbakanÄ± Viktor Orban ile yakÄ±nda kulÃ¼p kuracaÄŸÄ± ironisinde bulundu.Â

"HÃœKÃœMET MAKUL OLSAYDI, YASA TASARISINI GERÄ° Ã‡EKERDÄ°"Â

"YÃ¶netimin polis sendikalarÄ±nÄ±n etkisine girdiÄŸi ve cumhuriyetin, polislerce ele geÃ§irilmeye uygun hale geldiÄŸi" deÄŸerlendirmesinde bulunan aÅŸÄ±rÄ± sol hareket lideri, yÃ¶netime geldiÄŸinde biber gazÄ± kapsÃ¼lleriyle mÃ¼dahaleyi yasaklayacaÄŸÄ±nÄ± ve emniyetin yapÄ±sÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtireceÄŸini vaat etti.Â

Melanchon, bu akÅŸam mecliste kabul edilen ve basÄ±n Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ihlal edebileceÄŸi, polis ÅŸiddetini artÄ±rabileceÄŸi, yÃ¶netimi otoriterliÄŸe sÃ¼rÃ¼kleyebileceÄŸi yÃ¶nÃ¼ndeki eleÅŸtirilerin hedefindeki tartÄ±ÅŸmalÄ± gÃ¼venlik yasa tasarÄ±sÄ±nÄ±n 24. maddesinin kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± istedi.Â

Muhalif lider, "HÃ¼kÃ¼met makul olsaydÄ±, yasa tasarÄ±sÄ±nÄ± geri Ã§ekerdi." ifadelerini kullandÄ±.Â

Melanchon daha Ã¶nce de Ä°slam ve MÃ¼slÃ¼manlara yÃ¶nelik tavrÄ± nedeniyle Ä°slam dÃ¼nyasÄ±ndan yÃ¼kselen boykot Ã§aÄŸrÄ±larÄ± Ã¼zerine Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Emmanuel Macron'un adÄ±mlarÄ±nÄ±n Ã¼lkeyi alay konusu haline getirdiÄŸi eleÅŸtirisinde bulunmuÅŸtu.Â

TARTIÅžMALI YASA TASARISI MECLÄ°STEN GEÃ‡TÄ°Â

Fransa'da basÄ±n Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ihlal edebileceÄŸi, polis ÅŸiddetini artÄ±rabileceÄŸi, yÃ¶netimi otoriterliÄŸe sÃ¼rÃ¼kleyebileceÄŸi yÃ¶nÃ¼ndeki eleÅŸtirilerin hedefindeki tartÄ±ÅŸmalÄ± gÃ¼venlik yasa tasarÄ±sÄ± Ulusal Meclis'te 66 Ã§ekimser 104 ret oya karÅŸÄ± 388 milletvekili evet oyu ile kabul edildi.Â

Senatodan geÃ§mesi halinde tasarÄ±, son bir kez daha mecliste oylanacak.Â

Belediye bÃ¼nyesinde gÃ¶sterilere mÃ¼dahale iÃ§in Ã¶zel birliklerin kurulmasÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶ren tasarÄ±, gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerine gÃ¶rev sÄ±rasÄ±nda kameralar kullanarak insanlarÄ± izleme, gÃ¶sterilerde "drone" kameralar kullanma yetkisi veriyor.Â

BasÄ±n Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ kÄ±sÄ±tlayacaÄŸÄ±, polis ÅŸiddetini artÄ±racaÄŸÄ± gerekÃ§esiyle eleÅŸtirilen tasarÄ±, diÄŸer yandan gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin gÃ¶rsellerini yayÄ±nlayanlara 1 yÄ±l hapis ve 45 bin avroya kadar para cezasÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼yor.Â

FRANSA'DA POLÄ°S ÅžÄ°DDETÄ°Â

Fransa'nÄ±n baÅŸkenti Paris'te dÃ¼n gece polis, Republique MeydanÄ±'nda Ã§adÄ±r kuran Ã§oÄŸunluÄŸu Afgan, 500'e yakÄ±n sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±yÄ± yaka paÃ§a dÄ±ÅŸarÄ± atmÄ±ÅŸ biber gazÄ±yla mÃ¼dahalede bulunmuÅŸtu.Â

Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, Alanda gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ Ã§eken gazetecilere de ÅŸiddet uygulayan polis ve jandarmanÄ±n gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerinin gÃ¼ndem olmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan polisler hakkÄ±nda soruÅŸturma aÃ§Ä±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurmuÅŸtu.Â

BirÃ§ok gazeteci, aktivist ve siyasetÃ§i de sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lara desteklerini ifade ederek polis ÅŸiddetini kÄ±namÄ±ÅŸtÄ±.

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