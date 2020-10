Fransızlar bir ay eve kapanıyor

Yeni tip koronavirüs salgınında ikinci dalga tüm dünyayı etkisi altına aldı. Küresel vaka sayısı 44 milyon 900 bini geçti, can kaybı da 1 milyon 190 bine dayandı. İkinci dalganın en sert vurduğu kıta ise Avrupa oldu. Avrupa’da 27 Ekim itibarıyla toplam vaka sayısı 6.26 milyonu geçti.



1.16 milyondan fazla vaka ile Fransa bu sıralamada en üstte yer alırken onu 1.09 milyon ile İspanya, 894 bin ile İngiltere, 542 bin ile İtalya, 449 bin ile Almanya ve 333 bin ile Belçika takip ediyor. En fazla ölümün olduğu ülke ise İngiltere. Adeta kâbusun yaşandığı Avrupa’da vaka sayısında rekor kıran ülkeler ardı ardına yeni karantina kararları da almaya başladı. İspanya Kovid-19 nedeniyle ilan edilen OHAL’i 9 Mayıs’a kadar uzatırken Sağlık Bakanı Salvador İlla, “Önümüzde daha zor aylar” var diyerek kararı savundu. Salgının Avrupa’daki yeni merkez üssü Fransa “tam”, Almanya’da ise “kısmi” karantina kararı alındı.



‘Daha ölümcül’



Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, çarşamba günü akşam yaptığı konuşmada, salgının ülkede giderek kötüleştiğini, virüsün çok hızlı bir şekilde yayıldığını söyledi. Macron, ikinci dalganın birincisinden daha sert ve ölümcül olacağı uyarısında bulunarak, 30 Ekim itibarıyla ülke genelinde 1 Aralık’a kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını bildirdi.



Fransa’da alınan yeni önlemler, salgının neden olduğu hastaneye yatma oranlarının ve ölümlerin zirveye ulaştığı ilkbaharda uygulanan 8 haftalık karantinaya benziyor. İnsanların evlerini terk etmeleri veya bölgeler arasında hareket etmeleri için imzalı belgelere ihtiyaçları olacak. Ayrıca, sadece temel malzemeleri satın almak, tıbbi yardım almak veya günlük bir saatlik egzersiz haklarını kullanmak için evden çıkabilecekler.



5000 vaka



Emmanuel Macron, önceki karantinadan farklı olarak çoğu okulun açık kalacağını ancak üniversitelerin çevrimiçi öğretime döneceğini, evden çalışmanın da yaygınlaştırılacağını söyledi. Dört haftalık karantina ilanının ardından Fransızlardan mümkün olduğu kadar evde kalmalarını isteyen Macron, hedeflerinin günlük Kovid-19 vaka sayısını 5000 düşürmek olduğunu dile getirdi. Ülkede, son olarak 25 Ekim’de kayıtlara geçen 52 bin 10 vakayla salgının başlangıcından bu yana ülkede ve Avrupa’da en yüksek günlük vaka sayısı tespit edilmişti.



D20A.EU1 yayılan



Öte yandan yapılan yeni bir araştırmaya göre, Avrupa’daki ikinci dalga genelde kökeni İspanya’ya dayanan ve yazın turistler aracılığıyla kıtaya yayılan koronavirüsün mutasyona uğramış “20A.EU1” türünden kaynaklandığı belirtildi.



En fazla bulaşı Belçika'da en fazla ölüm Çekya'da



Avrupa’da yeni tip koronavirüs salgınında bulaşma oranının en yüksek seyrettiği ülke Belçika oldu. Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi’nin verilerine göre, 27 Ekim itibarıyla Belçika’da 100 bin kişideki Kovid-19 vaka sayısı son 14 günde 1391 olarak kaydedildi. Bu sayı 1448’e çıktı. Böylece 11.4 milyon nüfuslu Belçika, Avrupa’da Kovid-19 salgınında nüfusa oranla en fazla vakanın görüldüğü ülke haline geldi. Birkaç gün önce en üst sıradaki Çekya ise Belçika’nın arkasında geliyor. Çekya’da 100 bin kişide görülen vaka sayısı 1380. Çekya’yı ise 760 vaka ile Lüksemburg, 732 ile Slovenya, 694 ile Hollanda, 687 ile Lichtenstein, 629 ile Fransa takip ediyor. Avrupa’da 100 bin kişideki en az vaka sayısı ise 41 ile Estonya’da. Estonya’dan sonra gelen Norveç’te bu sayı 44, Finlandiya’da 50, Yunanistan’da 82, İsveç’te 117, Almanya’da 144, Danimarka’da 148. Avrupa’da 100 bin kişiye düşen Kovid-19 kaynaklı ölüm sayılarında ise Çekya 12.3 ile birinci sırada geliyor. Çekya’dan sonra 100 bin kişide en fazla ölüm sayısı 5.8 ile Belçika ve 5.5 ile Macaristan’da oldu. İspanya’da bu sayı 4.1 ve Polonya’da 3.8 olarak kaydedildi.



Merkel: Geç kalabilirdik



Almanya’da federal hükümet ve eyalet yönetimleri, hızla yayılan koronavirüs nedeniyle 2 Kasım’dan itibaren “kısmi” karantina kararı aldı. Yeni tedbirlere göre, tiyatro, opera ve konser salonları kapalı kalacak. Spor salonları, sinema, eğlence alanları, yüzme havuzları hizmet vermeyecek. Tüm kamuya açık alanlarda eğlenceler iptal edilecek. Restoran, bar ve birahaneler kapalı kalacak ancak restoranlardan dışarıya paket servisi yapılabilecek. Futbol maçları seyircisiz oynanmaya devam edecek. Vücut temizliği ve bakım salonları, kozmetik ve masaj salonları, dövmeciler ile genelev benzeri mekânlar kapanacak. Mağazalar, 10 metrekareye 1 kişi alacak şekilde müşteri kabul edebilecek. İkiden fazla hanenin mensuplarının buluşması yasaklanacak. Yeni tedbirler kasım sonuna kadar geçerli olacak, süre sonunda tekrar değerlendirme yapılacak. Çocuk yuvaları ve okullar ise açık kalacak, alınacak koruma önlemlerine eyalet yönetimleri karar verecek. Başbakan Angela Merkel, alınan önlemlerin siyasi açıdan da zor bir karar olduğunu, insanları nasıl bir zorlukla karşı karşıya bıraktıklarının bilincinde olduklarını belirterek “Bunlar katı kararlar. Ama kamusal yaşamın Aralık’ta yeniden tesis edilebilmesi hedefine hizmet ediyorlar” dedi. Federal Meclis’te (Bundestag) konuşan Merkel, “Tedbirler uygun, gerekli ve orantılı. Eğer yoğun bakım ünitelerinin dolmasını bekleseydik o zaman çok geç kalmış olacaktık” sözleriyle de tedbirleri savundu.



‘Dramatik durumdayız’



Almanya’da Kovid-19 vaka sayılarının artışını “dramatik” olarak niteleyen Merkel, yoğun bakımlarda tedavi gören Kovid-19 hastalarının sayısının son 10 günde iki kat yükseldiğini söyleyerek şunları dedi:



“18 Ekim’de 769 yoğun bakım hastası mevcutken bu rakam 10 gün sonra 28 Ekim’de 1569 hastaya yükseldi. Bu tempoda artan virüs vaka sayısı yoğun bakım ünitelerinin kapasitesini zorlayacak. Kış ayları öncesinde dramatik bir durumdayız. Virüs istisnasız hepimizi etkiliyor. Birbirimizle ve birbirimiz için. Bu tarihsel krizi atlatmanın tek yolu budur. Kış çok zor geçecek. Dört uzun, zor ay. Ama bitecek.”



‘Günde 96 bin İngilize bulaştı’



İngiltere’de Imperial College Londra tarafından yayımlanan bir araştırmada, ülkede salgının yayılım hızının ciddi şekilde arttığı ve Kovid-19 vakalarının her 9 günde 1-2’ye katlanmış olabileceği belirtildi. Ülkede 18 Eylül-5 Ekim ve 16-25 Ekim arasındaki vaka sayılarının karşılaştırıldığı araştırmada, salgının yalnızca belirli bölgelerde değil tüm ülkede ve her yaş grubunda hızla yayıldığı ifade edildi. Araştırmada, salgının 55-64 yaşındakilerde hızla yayıldığı, en çok Kovid-19 vakasının ise 18-24 yaş aralığındaki gençlerde görüldüğü kaydedildi. Günde 96 bin İngiliz’in Kovid-19’a yakalandığının tahmin edildiği araştırmada, başkent Londra’da her bir Kovid-19 vakasının virüsü ortalama 3 kişiye bulaştırdığı bilgisi paylaşıldı.