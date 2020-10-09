Füze okulun yanına düştü

Ermenistan’ın işgal altında tuttuğu Dağlık Karabağ’dan Azerbaycan’a yönelik saldırılarının ardından Azerbaycan ordusunun karşılık vermesiyle başlayan savaşta cephe hattında yenilgiler alan Ermenistan ordusu sivil yerleşimlere saldırılara devam ediyor. Azerbaycan’ın Bakü’den sonraki en büyük şehri olan Gence’ye gerçekleştirilen üçüncü saldırıda yine siviller hedef alındı. Dün gece saat 02.45 sıralarında büyük bir gürültüyle meydana gelen patlamanın izleri günün ilk ışıklarında ortaya çıktı.









5 metre çapında çukur açıldı

Balistik füze Gence şehrinin en büyük okulunun 10 metre yanına düştü. 3 bin öğrencinin eğitim gördüğü okulda 40’tan fazla sınıfta ağır hasar oluştu. Füzenin düştüğü bölgede 5 metre çapında bir buçuk metre derinliğinde bir çukur oluşurken bir otomobil ise parçalara ayrıldı. 1 ve 11’inci sınıf öğrencilerinin eğitim gördüğü 4 Numaralı Harici Diller Okulu’nun 6-10 yaş öğrencilerin eğitim gördüğü bölümü patlamanın en ağır hasarının görüldüğü yer oldu. Patlamanın etkisiyle kırılan camlar ve kapılar koridora dağılmış durumda. Gence’ye daha önce yapılan saldırılar sonrası eğitime ara verilmesi ve saldırının gece yarısından sonra meydana gelmesi olası bir faciayı engelledi.

‘Dünya dur desin’

Saldırıda arabası parçalara ayrılan Samir Mahmudov, “İşgal edilen topraklarımızı kurtaralım önemli olan bu araba mühim değil. Ama bu yapılan hukuksuzdur. Cephede savaşılır şehirlerde değil. Ermenistan cepheyi bıraktı çocuklara kadınlara yaşlılara saldırıyor. Dünya onlara dur desin artık” dedi.

Restorana saldırdılar

Gece Gence şehrine atılan balistik füzenin ardından gün boyunca Berde, Terter, Naftalan’da sivil yerleşimlere çok sayıda balistik füze fırlatan Ermenistan ordusu, Berde’de gazetecilerin de son dönemde sıklıkla kullandığı bir restorana balistik füzelerle saldırdı.









Saldırıdan sonra restoran bahçesinde bulunan 2 otomobil ve 2 bina kullanılamaz hale gelirken bombanın düştüğü alanda saldırının şiddetini gözler önüne seren bir çukur oluştu. Saldırıda çeşitli yerlerinden yaralanan 2 Azerbaycan vatandaşı hastaneye kaldırıldı.