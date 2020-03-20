MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Gabon'da corona virüsten ilk ölüm gerçekleşti
ABONE OL
20.03.2020 - 18:24 | | AA

Gabon'da corona virüsten ilk ölüm gerçekleşti

Orta Afrika ülkesi Gabon'da, yeni tip corona virüs (covid-19) nedeniyle ilk ölümün gerçekleştiği bildirildi.

Gabon'da corona virüsten ilk ölüm gerçekleşti

 

Salgınla Mücadele Ulusal Koordinasyon Sözcüsü Dr. Guy Patrick Obiang Ndong, yaptığı açıklamada, diyabeti ve akut solunum sendromu bulunan 50 yaşındaki hastanın virüsten hayatını kaybettiğini söyledi.

Ülkede şu ana kadar 3 Kovid-19 vakasının görüldüğünü belirten Ndong, ölen hastanın yetkililerden salgının başladığı dönemde Fransa'da kaldığını gizlediğini aktardı.

Böylece 55 vakanın görüldüğü Orta Afrika ülkelerinde, Kovid-19 kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti.

Öte yandan Gabon'da yönetim, koronavirüs salgınıyla mücadelede Avrupa başta olmak üzere vakaların görüldüğü ülkelerle uçuşları durdurma kararı aldı.

Ayrıca okullar tatil edilerek, büyük etkinlik ve kutlamalar ile kamusal alanda 30'dan fazla kişinin bir araya toplanması yasaklandı.

2 bakanın koronavirüse yakalandı

Sahraaltı Afrika ülkesi Togo’da Kovid-19 vaka sayısı 1'den 9'a yükseldi.

Sağlık Bakanı Mustafa Mijiyawa, yapılan testlerde yeni 8 vakanın tespit edildiğini açıkladı.

Yeni vakalarını 5’inin ilk vakayla temas sonrası hastalığı kaptığını, diğerlerinin de 13 Mart’ta Avrupa’dan ülkeye gelen Alman, Fransız ve Togolu olduğunu kaydeden Bakan Mijiyawa, ilk vakanın iyileştiğini ancak tıbbi gözlem altında tutulduğunu ifade etti.

Burkina Faso’da ise Bölgesel ve Özel Yönetim Bakanı Simeon Sawadogo ile Eğitim Bakanı Bakanı Stanislas Ouaro'ya yapılan koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı bildirildi.

Aktif vaka sayısının 40 olduğu ülkede, 4 kişi iyileşti, 1 kişi de hayatını kaybetti.

Kıtada Mısır, Güney Afrika Cumhuriyeti ve Fas başta olmak üzere 900'e yakın koronavirüs vakası görülürken bunlardan 23'ü ölümle sonuçlandı.

Berberler Odası Başkanı'ndan çağrı: Bir müddet çalışmayın!İstanbul Erkek Berberleri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şükrü Akyüz, Türkiye'de de görülen corona virüs vakalarıyla nedeniyle İstanbul'daki berberlere çağrıda bulunarak, dükkanlarını bir müddet kapatmalarını istedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bu da oldu! Koyununa bebek bezi bağladı

Bu da oldu! Koyununa bebek bezi bağladı

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Yıllık izinler...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Yıllık izinler...

İtalyan hemşire: Artık ölüleri bile sayamıyoruz

İtalyan hemşire: Artık ölüleri bile sayamıyoruz

Pusuya müebbet istendi

Pusuya müebbet istendi

Sıradaki Haber