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06.08.2020 - 02:45 | | AA

Gambiya'da corona virüs nedeniyle OHAL ilan edildi

Batı Afrika ülkesi Gambiya'da, artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi.

Gambiya'da corona virüs nedeniyle OHAL ilan edildi

Gambiya Hükümeti Sözcüsü Ebrima Sankareh, televizyonda yaptığı açıklamada, ülkede son bir haftada vaka sayısının yüzde 60'ın üzerinde artması nedeniyle OHAL ilan edildiğini belirtti.

Sankareh, virüsün yayılmasını önlemek için yarından itibaren ülke genelinde saat 22.00-05.00 arasında sokağa çıkmanın yasaklandığını kaydederek, market ve pazarların saat 14.00'ten sonra kapalı olacağını söyledi.

Ülkenin hava, kara ve deniz sınırlarının kapalı kalmaya devam edeceğini aktaran Sankareh, "Sadece insani yardım ve kargo yanı sıra diplomatlar, insani yardım çalışanları ve yurt dışındaki Gambiyalıları taşıyan uçaklara ülkeye girmeye izin verilecek." dedi.

Gambiya'da Devlet Başkan Yardımcısı Isatou Touray ve 4 bakan Kovid-19'a yakalanmıştı.

Ülkede şimdiye kadar 799 Kovid-19 vakası görüldü, 16 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye'den Beyrut'a yardımTürkiye'den Beyrut'a yardım malzemeleri ve personel ulaştıracak Türk Silahlı Kuvvetlerine ait uçak, Ankara Etimesgut Havaalanı'ndan hareket etti.
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