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02.06.2020 - 07:14 | | AA

Gana Devlet Başkanı Nana Akuffo-Addo'dan Floyd için adalet çağrısı

Gana Devlet Başkanı Nana Akuffo-Addo, "ABD'de silahsız siyahi George Floyd'un beyaz bir polis memuru tarafından öldürülmesi tüm dünyadaki siyahileri sarstı ve perişan etti." açıklamasında bulundu.

Gana Devlet Başkanı Nana Akuffo-Addo'dan Floyd için adalet çağrısı

Gana Devlet Başkanı Nana Akuffo-Addo, ABD'nin Minnesota eyaletinde polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden siyahi Amerikalı George Floyd için başsağlığı mesajı yayınladı ve adalet çağrısı yaptı.

Akuffo-Addo, Twitter hesabından "Floyd için adalet" etiketiyle paylaştığı mesajında, "ABD'de silahsız siyahi George Floyd'un beyaz bir polis memuru tarafından öldürülmesi tüm dünyadaki siyahileri sarstı ve perişan etti." ifadesini kullandı.

Demokrasinin kalesi olarak görülen ABD'de bu durumun kabul edilemez olduğunu vurgulayan Akuffo-Addo, Gana halkı adına Floyd'un ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi.

George Floyd'un talihsiz ve trajik ölümünün Amerika'daki nefret ve ırkçılık sorunlarıyla yüzleşilmesinde kalıcı bir değişikliğe ilham vermesini umut ettiklerini belirten Akuffo-Addo, "Bu zor zamanda ABD'deki dost ve soydaşlarımızın yanındayız." açıklamasını yaptı.

 

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