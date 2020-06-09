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09.06.2020 - 08:43 | | AA

Gana'da corona virüs vaka sayısı 10 bine yaklaştı

Batı Afrika ülkesi Gana'da, Covid-19 tespit edilen kişi sayısı 10 bine yaklaştı.

Gana'da corona virüs vaka sayısı 10 bine yaklaştı

Gana Sağlık Hizmetleri'nden yapılan açıklamada, ülkede yeni tip corona virüs (Covid-19) vaka sayısının son 24 saatte 272 artarak 9 bin 910'a yükseldiği bildirildi.

Ülkede son 24 saatte 4 kişinin hayatını kaybetmesiyle can kaybının 48'e çıktığı kaydedilen açıklamada, iyileşenlerin sayısının da 3 bin 645 olduğu aktarıldı.

Gana'da başkent Akra 6 bin 436, Ashanti 1734, Western 769 ve Central 489 kişi ile vaka sayısının en fazla görüldüğü bölgeler oldu.

5 BİNDEN FAZLA KİŞİ DE HAYATINI KAYBETTİ

Afrika genelinde Kovid-19 vaka sayısı 190 bini aşarken, 5 binden fazla kişi de hayatını kaybetti.

Kovid-19 kaynaklı bugüne kadar en fazla can kaybı 1271 ölümle kıtanın kuzeyindeki Mısır'da görüldü. Bu ülkeyi 1080 ile Güney Afrika, 715 ile Cezayir, 372 ile Sudan, 361 ile Nijerya izledi.

Güney Afrika 50 bin 879, Mısır 35 bin 444, Nijerya 2 bin 801, Cezayir 10 bin 265 kişi ile vaka sayısının en yüksek olduğu ülkeler şeklinde sıralandı.

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