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27.07.2020 - 01:08 | | AA

Gana'da corona virüs vaka sayısı 32 bini aştı

Batı Afrika ülkesi Gana'da, yeni tip corona virüs (covid-19) tespit edilen vaka sayısı 32 binin üzerine çıktı.

Gana'da corona virüs vaka sayısı 32 bini aştı

 

Gana Sağlık Hizmetlerinin açıklamasına göre, ülkede şu ana kadar 370 binden fazla Kovid-19 testi yapıldı.

Ülkede vaka sayısı son 24 saatte 586 artarak 32 bin 437'ye yükseldi.

Gana'da Kovid-19 nedeniyle şu ana kadar 161 kişi yaşamını yitirirken, iyileşen hasta sayısı ise 28 bin 927'ye ulaştı.

Ülkede son 24 saatte virüs kaynaklı ölüm gerçekleşmedi.

Gana'da başkent Akra 16 bin 716, Ashanti 7 bin 866, Western 2 bin 539 ve Central 1349 ile en fazla vaka görülen bölgeler oldu.

Afrika genelinde Kovid-19 vaka sayısı 832 bini aştı, 17 bin 563 kişi hayatını kaybetti.

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