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10.08.2020 - 02:56 | | AA

Gana'da corona virüste vaka sayısı 41 bini aştı

Batı Afrika ülkesi Gana'da, yeni tip corona virüs (covid-19) vaka sayısı 41 bini geçti.

Gana'da corona virüste vaka sayısı 41 bini aştı

 

Gana Sağlık Hizmetlerinden yapılan açıklamada, ülkede şu ana kadar 413 bin 835 Kovid-19 testin yapıldığı bildirildi

Açıklamada, ülkede vaka sayısının son 24 saatte 470 artarak 42 bin 3'e yükseldiği kaydedildi.

Son 24 saatte 9 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybının 215'e çıktığı belirtilen açıklamada, iyileşenlerin sayısının ise 38 bin 330'a ulaştığı ifade edildi.

Başkent Akra 20 bin 491, Ashanti 10 bin 251, Western 2 bin 801, Eastern 1923 ve Central 1721 ile en fazla vaka görülen bölgeler oldu.

Dünyaca Ünlü Aktör Aamir Khan Niğde’de1994 ABD yapımı Forrest Gump filminin uyarlaması olan "Laal Singh Chaddha" filmini koronavirüs salgını nedeniyle Hindistan’da yarıda bırakan ünlü aktör Aamir Khan, kalan çekimlerini tamamlamak için Niğde'de yer baktı.
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