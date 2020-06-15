MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Gana'da covid-19 vaka sayısı 12 bine yaklaştı
ABONE OL
15.06.2020 - 02:54 | | AA

Gana'da covid-19 vaka sayısı 12 bine yaklaştı

Batı Afrika ülkesi Gana'da, yeni tip corona virüs (covid-19) tespit edilen kişi sayısı 12 bine yaklaştı.

Gana'da covid-19 vaka sayısı 12 bine yaklaştı

 

Gana Sağlık Hizmetlerinden yapılan açıklamada, ülkede Kovid-19 vaka sayısının son 24 saatte 542 artarak 11 bin 964'e yükseldiği bildirildi.

Ülkede son 24 saatte 6 kişinin hayatını kaybetmesiyle can kaybının 54'e çıktığı kaydedilen açıklamada, iyileşenlerin sayısının da 4 bin 156'ya yükseldiği aktarıldı.

Öte yandan Gana Devlet Başkanı Nana Akuffo-Addo, ulusal televizyonda yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanı Kwaku Agyeman-Manu'da Kovid-19'a yakaladığını doğrulayarak, bakana acil şifalara diledi.

Ülkede Kovid-19'a karşı alınan tedbirlerin gevşetildiğini altını çizen Akuffo-Addo, yarından itibaren itibaren üniversite son sınıf öğrencilerinin sınava hazırlanması için okul açılacağını ifade etti.

Gana'da başkent Akra, Ashanti, Western ve Central ile vaka sayısının en fazla görüldüğü bölgeler oldu.

Afrika genelinde Kovid-19 vaka sayısı 243 bini aşarken 6 bin 481 kişi hayatını kaybetti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, depreme ilişkin açıklamalarda bulunduKandilli Rasathanesi saat 18.09'da da Karlıova'da 4.7 büyüklüğünde bir depremin daha meydana geldiğini bildirdi. Bingöl Valiliği bir korucunun hayatını kaybettiğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Karlıova ilçesi Elmalı köyünde depreme ilişkin açıklamalarda bulunduCumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 'Bingöl'deki depremde 18 kişi yaralandı. Yaralılardan şu an itibarıyla kritik durumda olan vatandaşımız yok.' dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da beklenen yağış başladı

Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da beklenen yağış başladı

Yargıtay'dan flaş karar! Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor

Yargıtay'dan flaş karar! Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor

Türkiye'nin en uzunu! Hazırlıklar tamam...

Türkiye'nin en uzunu! Hazırlıklar tamam...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay depreme ilişkin son durumu değerlendirdi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay depreme ilişkin son durumu değerlendirdi

Sıradaki Haber