Gana'da covid-19 vaka sayısı 20 bini aştı

Gana Sağlık Hizmetlerinden yapılan açıklamada, ülkede şimdiye kadar 310 binden fazla Kovid-19 testi uygulandığı bildirildi.

Açıklamada, ülkede vaka sayısının son 48 saatte 543 artarak 20 bin 85'e yükseldiği belirtildi.

Kovid-19 nedeniyle toplam 122 kişinin yaşamını yitirdiği, 14 bin 870 kişinin iyileştiği aktarıldı.

Açıklamada, son 48 saatte virüs kaynaklı ölüm olmadığı kaydedildi.

Gana'da başkent Akra, Ashanti, Western ve Central en fazla vaka görülen bölgeler oldu.

Afrika genelinde Kovid-19 vaka sayısı 480 bini aşarken, 11 bin 407 kişi hayatını kaybetti.