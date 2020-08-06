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06.08.2020 - 01:36 | | AA

Gana'da covid-19 vaka sayısı 39 bini aştı

Batı Afrika ülkesi Gana'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 39 bini geçti.

Gana'da covid-19 vaka sayısı 39 bini aştı

 

Gana Sağlık Hizmetlerinin açıklamasına göre, ülkede şu ana kadar 405 bin Kovid-19 testi yapıldı.

Ülkede vaka sayısı son 48 saatte 1263 artarak 39 bin 75'e yükseldi.

Son 48 saatte 8 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 199 oldu. İyileşenlerin sayısı ise 35 bin 563'e ulaştı.

Başkent Akra 20 bin 80, Ashanti 9 bin 588, Western 2 bin 738 ve Central 1620 ile en fazla vaka görülen bölgeler oldu.

Türkiye'den Beyrut'a yardımTürkiye'den Beyrut'a yardım malzemeleri ve personel ulaştıracak Türk Silahlı Kuvvetlerine ait uçak, Ankara Etimesgut Havaalanı'ndan hareket etti.
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