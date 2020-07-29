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29.07.2020 - 03:19 | | AA

Gana'da covid-19'dan iyileşenlerin sayısı 30 bini aştı

Batı Afrika ülkesi Gana'da yeni tip corona virüsten (covid-19) iyileşenlerin sayısı 30 bin 621'e ulaştı.

Gana'da covid-19'dan iyileşenlerin sayısı 30 bini aştı

 

Gana Sağlık Hizmetlerinden yapılan açıklamada, ülkede şu ana kadar 382 bin 752 Kovid-19 testi yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, ülkede vaka sayısının son 24 saatte 782 artarak 34 bin 406'a yükseldiği kaydedildi.

Ülkede halen 3 bin 617 aktif vakanın tedavisinin sürdüğü aktarılan açıklamada, iyileşenlerin sayısının 30 bin 621'e çıktığı ifade edildi.

Ülkede şimdiye kadar 168 kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtilen açıklamada, son 2 günde virüs kaynaklı ölüm gerçekleşmediği vurgulandı.

Afrika genelinde Kovid-19 vaka sayısı 877 bini aştı, 18 bin 540 kişi hayatını kaybetti.

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