MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Gana'da Devlet Bakanı, Kovid-19'a yakalandı
ABONE OL
07.07.2020 - 20:31 | | AA

Gana'da Devlet Bakanı, Kovid-19'a yakalandı

Batı Afrika ülkesi Gana'da Devlet Bakanı Yaw Osafo Mafo'da yeni tip corona virüs (covid-19) tespit edildi.

Gana'da Devlet Bakanı, Kovid-19'a yakalandı

 

Enformasyon Bakanı Kojo Oppong Nkrumah, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Mafo'ya yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıktığını belirtti.

Nkrumah, Mafo'nun durumunun stabil olduğunu aktararak, "Kovid-19'un tedbirleri kapsamında Osafo Mafo, evinde karantinaya girdi. Kendisi kamuoyunu uygun bir şekilde bilgilendirmemiz talimatını verdi." ifadelerini kullandı.

Gana'da daha önce 3 bakan ve bakan yardımcısı Kovid-19'a yakalamıştı.

Ülkede şimdiye kadar 20 binden fazla Kovid-19 vakası görülürken, 112 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Gümüşhane'de corona virüs vaka sayısı 1'den 13'e çıktıGümüşhane'de corona virüs vakalarında artış yaşanmaya başladı. 1 olan vaka sayısının 13'e yükseldiği kentte, valilik, vatandaşları maske, dezenfektan ve sosyal mesafe kurallarına uymaları yönünde uyardı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika haberi... Asker uğurlama törenlerine corona virüs düzenlemesi! Yasaklandı

Son dakika haberi... Asker uğurlama törenlerine corona virüs düzenlemesi! Yasaklandı

Yüz binlerce çalışanı kapsıyor! O paraları faiziyle geri ödersiniz...

Yüz binlerce çalışanı kapsıyor! O paraları faiziyle geri ödersiniz...

CHP'de kurultay kulisleri hareketli

CHP'de kurultay kulisleri hareketli

Kuzenine zorla sigara içirmeye çalışmıştı! Flaş gelişme

Kuzenine zorla sigara içirmeye çalışmıştı! Flaş gelişme

Sıradaki Haber