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10.07.2020 - 01:50 | | AA

Gana'da Eğitim Bakanlığı personelinin neredeyse tamamı covid-19'a yakalandı

Batı Afrika ülkesi Gana'da, Eğitim Bakanlığı çalışanlarının yüzde 90'ının yeni tip corona virüse (covid-19) yakalandığı bildirildi.

Gana'da Eğitim Bakanlığı personelinin neredeyse tamamı covid-19'a yakalandı

 

Eğitim Bakanı Opoku Prempeh, bir yerel radyoya yaptığı açıklamada, Kovid-19 testinin pozitif çıkması sonrası bakanlıktaki tüm çalışanlara test yaptırdığını belirtti.

Testin sonuçlarına göre bakanlıktaki çalışanların yüzde 90'ının virüs taşıdığının ortaya çıktığını aktaran Prempeh, "Çalışanların çoğu asemptomatik, o yüzden evlerinde karantinaya girdiler." ifadesini kullandı.

Yaklaşık 2 haftadır Kovid-19 nedeniyle hastanede tedavi gören Opoku Prempeh, hayatı boyunca ilk defa hastanelik olduğunu açıkladı.

Gana'da şu ana kadar 23 bin 463 Kovid-19 vakası görülürken, 129 kişi hayatını kaybetti.

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