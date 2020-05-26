MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Gaz maskeli tecavüz!
ABONE OL
26.05.2020 - 17:23 | | DHA

Gaz maskeli tecavüz!

Ukrayna’da iki polis memuru, bir kadına karakolda işkence yapıp gaz maskesi giydirerek tecavüz etti. Ülkeyi karıştıran olayda, kurbanın başının üzerinden silahla ateş etmek gibi kan dondurucu detaylar da var.

Gaz maskeli tecavüz!

Ukrayna’da iki polis memuru, bir kadına gaz maskesi giydirerek, tecavüz ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı. Ukrayna Polisi’nden yapılan açıklamaya göre, Kiev iline bağlı Kagarlik şehrinde hastaneye başvuran 26 yaşındaki bir kadın, polisler tarafından işkence gördüğünü ve tecavüze uğradığını iddia etti. Bunun üzerine yapılan incelemelerde, 2 polis memurunun işkence ve tecavüz olayıyla bağlantılı oldukları şüphesiyle gözaltına alındıkları bildirildi. Gözaltına alınan polislerin görevlerine son verilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ukrayna Devlet Soruşturma Bürosu’ndan yapılan açıklamada, bir soygun vakasıyla ilgili tanık olarak gece polis merkezine çağırılan kadının polisler tarafından işkence gördüğünün ve tecavüze uğradığının belirlendiği belirtildi. Polis memurlarının, zorla gaz maskesi giydirdikleri kadının başının üzerinden tabancayla ateş ettiklerinin tespit edildiği kaydedildi.

Polislerin ayrıca, o sırada polis merkezinde bulunan bir erkeğe tecavüz etme tehdidinde bulunduklarının, diz üstü çöktürdükleri ve gaz maskesi giydirdikleri şahsın başına copla vurduklarının, başının üzerinden tabancayla ateş ettiklerinin belirlendiği ifade edildi. Polis merkezinde görevli polis amirlerinin de görevine son verildiği, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü açıklandı.

7 YIL SONRA İKİNCİ VAKA

Ukrayna’da 2013 yılında Nikolayev ilinde 29 yaşındaki bir kadın 2 polis memuru tarafından işkence ve tecavüze uğramıştı. Nikolayev’de 2016 yılında ise 31 yaşındaki bir erkek, işkence gördüğü polisler tarafından silahla vurularak öldürülmüştü.

Çilekte görülen kurtçukların zararı yokSeverek tüketilen yaz meyvesi çilekle ilgili sosyal medyada hızla yayılan videolar herkesi şaşırttı. Paylaşılan videolarda tuzlu suya atılan çileğin içerisinden böceklerin çıktığı görüldü. Bu tür meyvelerde kurtçukların görülmesinin çok normal olduğunu belirten Gıda Mühendisi Prof. Dr. Bülent Nazlı, "Kelebek, böcek ve sinekler üreme dönemlerinde yumurtalarını meyvelerin üzerine bırakabiliyor. Bu yumurtalar kurtçukları oluşturuyor. Bu durum doğanın döngüsü ve sağlık açısından risk oluşturmaz" dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? 0-14 yaş çocuklar ne zaman, saat kaçta sokağa (dışarı) çıkacak?

Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? 0-14 yaş çocuklar ne zaman, saat kaçta sokağa (dışarı) çıkacak?

Milyonlarca kişi bekliyordu! Düştükçe düşüyor...

Milyonlarca kişi bekliyordu! Düştükçe düşüyor...

'Türkiye'de 24 Nisan'da corona virüsün seyri değişti'

'Türkiye'de 24 Nisan'da corona virüsün seyri değişti'

Bunlar da corona virüs istismarcıları! Emniyet uyardı

Bunlar da corona virüs istismarcıları! Emniyet uyardı

Sıradaki Haber