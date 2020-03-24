Gazeteler güvenli

Avustralya Sağlık Bakanlığı’ndan Brendan Murphy de insanların gazete aldıktan sonra ellerini yıkamalarının yeterli olacağını ifade etti.

New York Times gazetesinde yayımlanan bir makalede, gazetelerin güvenli kabul edilmesinde baskının ve paketlemenin el değmeden yapılmasının rolü olduğu görüşü dile getirilmişti. Dünya Sağlık Örgütü de gazetelerin sağlık açısından güvenli olduğunu daha önce açıklamıştı.