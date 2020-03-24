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24.03.2020 - 07:00 |

Gazeteler güvenli

Corona virüs salgınında gazeteler güvenli çıktı. ABD Hastalık Kontrol Merkezi’nin yayınladığı tavsiye açıklamasında, gazetelerden virüs bulaşmasının çok düşük bir ihtimal olduğu vurgulandı.

Gazeteler güvenli

 

Avustralya Sağlık Bakanlığı’ndan Brendan Murphy de insanların gazete aldıktan sonra ellerini yıkamalarının yeterli olacağını ifade etti.

New York Times gazetesinde yayımlanan bir makalede, gazetelerin güvenli kabul edilmesinde baskının ve paketlemenin el değmeden yapılmasının rolü olduğu görüşü dile getirilmişti. Dünya Sağlık Örgütü de gazetelerin sağlık açısından güvenli olduğunu daha önce açıklamıştı.

New York'ta hayat durduNew York'ta Kovid-19 nedeniyle zorunlu olmayan tüm iş yerleri 22 Mart saat 20:00 itibariyle kapandı.
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