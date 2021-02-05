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05.02.2021 - 22:16 | | AA

Gazze ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı yeniden kapatıldı

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı'nın, 4 gün süreyle çift yönlü açık tutulmasının ardından tekrar kapatıldığı belirtildi.

Gazze ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı yeniden kapatıldı

 

Gazze'deki İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, sınır kapısının açık kaldığı süre içerisinde Gazze Şeridi'nden 4 bin 205 kişinin ayrıldığı, 2 bin 702 kişinin dönüş yaptığı kaydedildi. 

Mısır makamlarının 286 kişinin Gazze'den geçişine izin vermediği aktarılan açıklamada, söz konusu kişilere izin verilmeme sebebine ilişkin bilgi paylaşılmadı. 

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İyad el-Bezm dün yaptığı açıklamada, Refah Sınır Kapısı'nın daimi olarak açılması için Kahire yönetimi ile temaslarının devam ettiğini söylemişti. 

Gazze ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı, Mart 2020'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik önlemler kapsamında çift yönlü geçişlere kapatılmıştı.

 

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