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01.04.2020 - 02:13 | | AA

Gazze ve Tunus'ta corona virüs vaka sayıları artıyor

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip corona virüs (Covid-19) vaka sayısı Tunus'ta 394'e, Gazze'de ise 12'ye yükseldi.

Gazze ve Tunus'ta corona virüs vaka sayıları artıyor

Tunus Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, son 24 saat içinde 32 kişide daha virüs tespit edildiği ve ülke genelindeki vaka sayısının 394'e yükseldiği bildirildi.

Açıklamada şu ana kadar yurt dışından gelen 18 bin 560 kişinin karantinaya alındığı, bunlardan 13 bin 725'inin gözlem süresini doldurduğu belirtildi.

Tunus'ta daha önce Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısı 10 olarak açıklanmıştı.

Gazze

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı ise 2 kişide daha virüs görüldüğü ve toplam vaka sayısının 12'ye yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada, yeni vakaların Refah Sınır Kapısı'nda kurulan karantina merkezlerinde bulunduğu ve sağlık durumlarının iyi olduğu aktarıldı.

Gazze Şeridi'nde son olarak Kovid-19 vakası tespit edilenlerin sayısı 10 olarak duyurulmuştu.

 

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