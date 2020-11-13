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13.11.2020 - 00:37 | | AA

Gazze'de Kovid-19 vakalarının artması nedeniyle tedbirler sıkılaştırılıyor

Gazze Şeridi'ndeki İçişleri Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artması nedeniyle salgın tedbirlerinin sıkılaştırılması kararı aldı.

Gazze'de Kovid-19 vakalarının artması nedeniyle tedbirler sıkılaştırılıyor

 

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vakaların artması üzerine daha fazla önlem alınmasının kararlaştırıldığı bildirildi. 

Kasım ayının 15'inden itibaren her gün saat 17.00'den sonra tüm iş yerlerinin, tesislerin ve dükkanların kapatılmasına karar verildiği ifade edilen açıklamada, düğün ve taziye münasebetleri de dahil bir mekanda 15 kişiden fazlasının bulunmasına izin verilmeyeceği, çarşılarda kalabalık oluşturulmasının engelleneceği kaydedildi. 

Açıklamada ayrıca, emniyet güçlerinin maske takılması konusunda denetlemelerde bulunacağı, takmayanlara da ceza uygulanacağı belirtildi. 

MART AYINDAN BU YANA GÜNLÜK EN YÜKSEK VAKA SAYISI KAYDEDİLDİ 

Gazzedeki Sağlık Bakanlığı, bugün yaptığı açıklamada 311 kişinin enfekte olduğunu duyurmuştu. 

Gazze'de Kovid-19'un ilk kez görüldüğü mart ayından bu yana en yüksek vaka sayısının bugün kaydedildiğini kataran Bakanlık, toplam can kaybının da 44 olduğunu hatırlattı.

 

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