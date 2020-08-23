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23.08.2020 - 15:11 | | İHA

Gece kulübüne korona baskını faciaya yol açtı: 13 ölü

Peru'da yasağa rağmen açık olan gece kulübüne polisin yaptığı baskından kaçmak isteyenler, izdihama neden oldu.

Gece kulübüne korona baskını faciaya yol açtı: 13 ölü

Peru’nun başkenti Lima’da korona virüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı getirilmişti. Yasağa rağmen binlerce kişi, bir gece kulübünde bir araya geldi.

Gece kulübüne polis tarafından baskın gerçekleştirilirken, kulüpte bulunanların polise yakalanmamak için kaçmaya çalışmasıyla izdiham çıktı. Kaçmaya çalışan en az 120 kişinin kapı ile merdiven arasında sıkışması yaşanan izdihamda 13 kişi hayatını kaybetti.

Olayın ardından İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, polisin silah ya da göz yaşartıcı gaz kullanmadığı olayda 20 kişinin gözaltına alındığı aktarıldı.

Peru’da korona virüs salgını ile mücadele kapsamında gece kulüpleri ve barlar Mart ayından bu yana kapalı. Güney Amerika’da Brezilya’nın ardından korona virüs salgınından en fazla etkilenen ikinci ülke konumunda bulunan Peru’da bugüne dek 585 bin 236 korona virüs vakası görüldü.

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