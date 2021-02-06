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06.02.2021 - 07:00 |

Geçiş yönetimi 2. turda belirlendi

Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde İsviçre’de toplanan Libya Siyasi Diyalog Forumu (LSDF) oturumunda, 24 Aralık 2021’de yapılması planlanan seçimlere kadar Libya’yı yönetecek geçici yürütme otoritesi için yapılan seçimler sonucu geçici yönetimin başkanlığına Muhammed Menfi, başbakanlığa da Abdulhamid Dibeybe seçildi.

Geçiş yönetimi 2. turda belirlendi

BM Libya Destek Misyonu (UNSMIL) tarafından, ülkenin farklı kesimleri ve coğrafi bölgelerini temsilen seçilen 74 forum üyesinin katıldığı seçimde, üç üyeli Başkanlık Konseyi ve Ulusal Birlik Hükümeti’nin Başbakanı seçildi. “Liste yöntemine” göre yapılan oylamada, LSDF üyeleri, 4’er adaydan oluşan toplam 4 listeyi oyladı. Her listede Başkanlık Konseyi Başkanı, Başkanlık Konseyi’nin 2 üyesi ve başbakan pozisyonu için aday isimler yer aldı. Aday listelerinden hiçbiri ilk turda yeterli yüzde 60 çoğunluğu sağlayamadı. Bunun üzerine gerçekleştirilen ikinci turda geçici yönetimin başkanlığına Muhammed Menfi, başbakanlığa Abdulhamid Dibeybe seçildi.

Ankara memnuniyetle karşıladı

Dışişleri Bakanlığı, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı ve üyeleri ile Başbakan’ın belirlenmesinin memnuniyetle karşılandığını bildirdi. Bakanlık açıklamasında “Libyalı kardeşlerimizin diyalog ve ulusal uzlaşı temelinde attığı bu demokratik adım, Libya’nın egemenlik, bağımsızlık ve toprak bütünlüğünün korunması ve siyasi birliğinin tesisi bakımından önemli bir fırsat teşkil etmektedir” denildi.

 

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