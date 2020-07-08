Geçmişteki yanlışlarınızı kabul edin

ABD’de George Floyd’un öldürülmesinin ardından başlayan ırkçılık ve sömürgecilik tartışmasına İngiliz Prens Harry de taraf oldu. George Floyd sonrası başlayan “Black Lives Matter” konulu video konferansa katılan Harry ve eşi oyuncu Meghan Markle “İngiltere’nin sömürgeci geçmişiyle hesaplaşması gerektiğini” söyledi. İngiliz Milletler Topluluğu’nun geçmişte yaşanan yanlışları kabul etmede şu ana kadar önemli adımlar attığını ancak bunun yeterli olmadığını söyledi.

‘Eşitlik insan hakkı’

Video konferans toplantısında yaptığı konuşmada Prens Harry, “Bazı durumlarda geçmişteki yanlışları kabul etmek kolay olmayacaktır. Ama bu yapılmalı. Çünkü bundan herkes kazançlı çıkar. Milletler Topluluğu’nda baktığımızda, geçmişi kabul etmeden ilerleyebilmemiz mümkün değil” dedi. “Herkesin dünyayı farklı görmek için eğitim aldığını belirten Harry, “Ancak bu ön yargıları fark ettiğinizde bilinçli hale gelebilmek için çaba sarf etmelisiniz” çağrısı yaptı. Eşitlik temel insan hakkı olduğunu dile getiren ve geçmişle yüzleşmenin herkesin refahı için önemli olduğunu söyleyen Meghan Markle ise şunları dile getirdi:

“Bunu yaparken biraz rahatsızlık duyacağız ancak bunu aştığımızda herkes için daha iyi olacak. Önemli olan sadece büyük anlar değil, ırkçılığın ve ön yargının sessizce sürdürüldüğü anlar önemli.”

54 ülke var

Kraliçe 2. Elizabeth’in başkanı olduğu İngiliz Milletler Topluluğu, toplam 2.4 milyar kişinin yaşadığı 54 ülkeden oluşuyor. Topluluğa üye ülkelerin büyük çoğunluğu tarihte Britanya İmparatorluğu’nun eyaleti veya sömürgesi olmuş ülkeler. Günümüzde ise çoğu bağımsız olan bu ülkeler, kendi rızalarıyla bu oluşumun bir parçası olarak kalmaya devam ediyor.