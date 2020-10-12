Gence’ye kalleş saldırı: 9 ölü

Rusya, Ermenistan ve Azerbaycan dışişleri bakanlarının cuma günü Moskova’da yaptıkları 10 saatlik görüşmenin ardından alınan ateşkes anlaşması Ermenistan’ın cephe hattı dışında kalan Gence kentinde sivilleri vurmasıyla ihlal edildi. Azerbaycan’ın başkenti Bakü’nün 360 kilometre batısındaki Gence’de bulunan çok katlı bir binaya roket isabet etmesi sonucu en az 9 kişi öldü, 34 kişi de yaralandı.

Azerbaycan Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, “Acil Durumlar Bakanlığı personeli, Ermenistan’ın silahlı güçleri tarafından fırlatılan roketin Gence’de isabet ettiği çok katlı binanın enkazında kurtarma çalışmalarına devam ediyor. Şimdiye dek enkazdan dokuz kişinin cenazesini çıkardı, içlerinden dördü kadındı” denildi. Açıklamada, içlerinde kadın ve çocukların da bulunduğu 34 kişininse yaralandığı belirtildi.

Azerbaycan makamları, daha önce Karabağ’da geçici ateşkes kararı alınmasının ardından Gence’de 10’dan fazla apartmana roket isabet ettiği açıklamasını yapmışlardı. Azerbaycan ayrıca Ermenistan’ı, Mingeçevir şehrindeki hidro elektrik santraline füze atmakla da suçlamıştı. Azerbaycanlı yetkililer, füze saldırısının başarısız olduğunu açıkladı. Erivan ise söz konusu açıklamaları “dezenformasyon” olarak nitelemişti.

Karabağ’a ilişkin geçici ateşkes kararı, Rusya, Ermenistan ve Azerbaycan dışişleri bakanlarının cuma günü Moskova’da yaptıkları 10 saatlik görüşme sonucunda alınmıştı.

Dünyaya çağrı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, uluslararası kamuoyuna ve Dağlık Karabağ çözüm sürecini yürüten AGİT Minsk Grubu’na Ermenistan’ın Azerbaycan’ın ikinci büyük kenti Gence’ye düzenlediği füze saldırısını kınama ve değerlendirme çağrısında bulundu. Azerbaycan Başsavcısı Kamran Aliyev’le birlikte Gence’de füze saldırısı sonucu yıkılan binanın enkazında incelemelerde bulunan Hacıyev, ateşkese rağmen Ermenistan tarafından Gence’ye düzenlenen saldırıyla ilgili tüm bilgilerin toplanıp uluslararası kuruluşlara gönderileceğini belirtti.

Hacıyev, savaş meydanında mağlubiyetini hazmedemeyen Ermenistan ordusunun sivilleri hedef aldığını kaydederek, “Uluslararası kamuoyunu bu vahşi saldırıyı kesin dille kınamaya, değerlendirmeye çağırıyoruz” dedi.

Saldırıyı “savaş suçu ve soykırım eylemi” olarak değerlendirdiklerini vurgulayan Hacıyev, “Ermenistan’ın bu saldırısı siyasi ve askeri provokasyondur... Üçüncü tarafları çatışmaya çekmeyi amaçlıyorlar” ifadelerini kullandı.

Ermenistan ve Azerbaycan, Moskova’da yapılan görüşmelerde, 10 Ekim Cumartesi günü saat 12.00’den itibaren geçerli olmak üzere Dağlık Karabağ’daki cenazelerin ve esirlerin değişimini öngören insani amaçlı ateşkes kararı almıştı.

Aliyev: Gereken yanıt verilecek

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Gence’ye yapılan saldırının sorumlusunun Ermenistan yönetimi olduğunu belirterek, “Azerbaycan, tüm bunlara gereken yanıtı verecektir” ifadesini kullandı. Aliyev, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Gence’de sivillerin hedef alındığı saldırıyı “savaş suçu” olarak nitelendirdi, Ermenistan’ın Cenevre Sözleşmelerini alenen ihlal ettiğini belirtti. Aliyev, “Saldırı, Rusya’nın ara buluculuğunda yapılan müzakerelere saygısızlık ve Ermeni faşizminin bir başka tezahürüdür. Bu alçakça saldırılar, Azerbaycan halkının iradesini asla kıramaz!” değerlendirmesinde bulundu. Ermenistan’ın son 2 haftadaki saldırılarında 41 sivilin yaşamını yitirdiğini, 200’den fazla sivilin de yaralandığını bildiren Aliyev, Ermenistan’ın, Azerbaycan ordusunun işgalden kurtardığı bölgeleri yeniden işgal etmeyi amaçladığını belirterek, “Ermenistan’ın askeri ve siyasi yönetimi tüm bu suçların sorumlusudur. Azerbaycan tüm bunlara gereken yanıtı verecektir” ifadelerini kullandı.

‘Ermenistan insanlık suçu işlemektedir’

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki ateşkesin üzerinden 24 saat bile geçmediğine dikkati çekerek, “Yine sivilleri hedef alan Ermenistan insanlık suçu işlemektedir” ifadesini kullandı. Oktay, Twitter’daki hesabından yaptığı paylaşımda, “Ateşkesin üzerinden 24 saat bile geçmemişken, yine sivilleri hedef alan Ermenistan insanlık suçu işlemektedir. Uluslararası toplum bu iki yüzlü tavrı görmezden gelerek Ermenistan’ın işlediği suçlara ortak olmaktadır. Şehit olan kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyorum” değerlendirmesinde bulundu.

Çavuşoğlu Lavrov’u aradı: Ateşkese uyması için Ermenistan’ı uyarın

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’u arayarak “Ermenistan’ın ateşkese uyması” konusunda uyarılmasını istedi. Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan’ın ateşkes ihlâlini şiddetle kınarken, “uluslararası toplumun bu hukuk tanımazlığa artık dur demesi gerektiğini” bildirdi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, mevkidaşı Lavrov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Çavuşoğlu, “Ermenistan’ın ateşkese uyması” konusunda uyarılmasını istedi.

‘Şaşırtıcı değil’

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada da, Gence’ye yapılan saldırının, Ermenistan yönetiminin ihtilafı, işgal altındaki Azerbaycan topraklarının dışına yayma amacına yönelik provokasyonlarının yeni bir örneği olduğu belirtildi. Açıklamada, şu değerlendirmelere yer verildi: “Bu saldırı aynı zamanda Ermenistan’ın gayrimeşru işgalini sürdürebilmek için uluslararası insancıl hukuku ihlâl etmekte beis görmediğini ve ateşkes dilinden anlamadığını da ortaya koymaktadır. Ermenistan’ın bu mütecaviz eylemleri şaşırtıcı olmayıp her zamanki işgalci ve saldırgan zihniyetinin açık bir yansımasıdır. Uluslararası toplum bu hukuk tanımazlığa artık dur demelidir. Türkiye her zamanki gibi Azerbaycan’ın yanındadır.”