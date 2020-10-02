‘Genel ilkeler’de anlaşma

Konuya ilişkin, NATO ve Milli Savunma Bakanlığı’ndan (MSB) açıklama geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg görüşmesi sonrasında, Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında “Ayrıştırma Usullerinin” ele alındığı toplantıların yapılmasına karar verildiği anımsatılan MSB açıklamasında, “Bu kapsamda Türkiye ve Yunanistan askeri heyetleri arasında NATO Karargahı’nda yapılan toplantılar sonucunda ‘genel ilkelerde’ ortak anlayışa varıldı. Doğu Akdeniz’deki unsurların emniyetle görev yapmalarına yönelik icra edilecek koordinasyonun teknik detaylarının görüşüleceği bir sonraki toplantının 5 Ekim 2020’de NATO Karargahı’nda yapılması planlanmaktadır” denildi.

NATO açıklamasında da, Türk ve Yunan askeri heyetlerinin yürüttüğü bir dizi teknik görüşme sonucunda ikili ayrıştırma usulleri mekanizmasının, 1 Ekim itibariyle kurulduğu vurgulandı. Mekanizma Doğu Akdeniz’de istenmeyen olaylar ve kaza riskini azaltmayı amaçlıyor. Mekanizma çerçevesinde Türkiye ile Yunanistan arasında denizde ve havadaki ayrıştırmayı kolaylaştıracak bir acil irtibat hattı oluşturulacak. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, mekanizmanın kurulmasından duyduğu memnuniyeti dile getirirken, bunun “iki değerli NATO müttefikinin yapıcı çabaları” sayesinde mümkün olduğunu belirtti.

Stoltenberg, “Bu güvenlik mekanizması anlaşmazlıkların altında yatan konuları ele alacak diplomatik çabalara alan yaratılmasına yardımcı olabilir. Bunu daha da geliştirmeye hazırız. Her iki müttefik ülkeyle temas halinde olmayı sürdüreceğim” ifadesini kullandı.