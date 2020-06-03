03.06.2020 - 06:17 |
George Floyd'un ailesi ilk kez kameralar karşısında!
George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından ABD'de başlayan gösteriler sekizinci gününde. George Floyd'un kızı Gianna ve annesi Roxie Washington ilk kez kameralar karşısına geçti. Washington yaptığı açıklamada, "Gianna'nın artık bir babası yok." ifadelerini kullandı.
Floyd'un altı yazındaki kızı Gianna ve annesi Roxie Washington, Minneapolis'te bir basın toplantısı düzenledi.
Göz yaşlarını tutmakta zorlanan Washington "Bizim elimizden neyi aldığınızı bilmenizi istiyorum" dedi.
Washington şu ifadeleri kullandı: Onlar günün sonunda eve dönüp aileleriyle birlikte oluyorlar. Ama Gianna'nın artık bir babası yok. Onun büyüdüğünü göremeyecek. Mezuniyetine gelemeyecek, düğününde yanında olamayacak. Ben çocuğum için ve George için buradayım. Onun için adalet istiyorum. Çünkü o iyi biriydi. Diğerleri ne düşünürse düşünsün.
Mısır'da Kovid-19'a yakalanan Türk aile ambulans uçakla Türkiye'ye getirildiMısır'da yeni tip corona virüse (Kovid-19) yakalanan Türk vatandaşları Kader ve Veli Biçer çifti ile çocukları, ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi.Kovid-19 testi pozitif çıkan 38 yaşındaki Kader Biçer ile koronavirüs semptomları gösteren eşi Veli ve çocukları Ensar (18), Ebrar (12) ile Erva Biçer'i (4) taşıyan Sağlık Bakanlığınca tahsis edilen ambulans uçak, Kahire Uluslararası Havalimanı'ndan Tekirdağ'daki Çorlu Atatürk Havalimanı'na indi.