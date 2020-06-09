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09.06.2020 - 14:19 | | DHA

George Floyd’un avukatından BM’ye siyahi ölümleri için 'soruşturma' talebi

ABD’nin Minnesota eyaletinde polis tarafından gözaltına alındığı sırada öldürülen siyahi George Floyd’un avukatı Ben Crump, Birleşmiş Milletler’den (BM) siyahi ölümlerinde bağımsız soruşturma yürütmesini talep etti.

George Floyd’un avukatından BM’ye siyahi ölümleri için 'soruşturma' talebi

ABD’nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde polis memuru Derek Chauvin tarafından gözaltına alındığı sırada yaşamını yitiren siyahi George Floyd’un avukatı Ben Crump, BM’den polis şiddeti ve buna bağlı siyahi ölümlerinde bağımsız soruşturma yürütülmesini talep etti. Crump, BM'den daha fazla insan hakları ihlallerini durdurmak amacıyla, bağımsız savcılar ve otopsiler dahil olmak üzere sistematik polis reformları talep etti.

NELER OLMUŞTU?

Siyahi ABD vatandaşı George Floyd, Minneapolis kentinde polis memuru Derek Chauvin tarafından gözaltına alınırken öldürüldü. Gözaltı anlarına ilişkin görüntülerde, Chauvin’in, Floyd’un boynuna dizini bastırdığı, Floyd’un ise “Nefes alamıyorum” dediği duyuluyordu. Chauvin’in, Floyd’un boynuna 8 dakika 46 saniye boyunca dizini bastırdığı belirtiliyor. Ayrıca, ABD’nin başkenti Washington’da Demokrat parti senatörleri, polisin sert müdahalesiyle ölen George Floyd için 8 dakika 46 saniye süren saygı duruşunda bulunmuştu.

 

Diyarbakır'da 'ikinci dalga' endişesi! Vaka sayısı...Diyarbakır'da son bir haftalık süreçte corona virüs tanısı konulan hasta sayısı 300'ü geçti. İkinci dalga endişesi yaşanan kentteki iki pandemi hastanesindeki bire düşürülen klinik sayısı 5'e çıkarıldı. Yatak kapasitelerinin dolduğu hastanelerde yeni tanı konulanlar, evlerinde izole ediliyor. Dicle Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Covid-19 Yoğun Bakım Koordinatörü Prof. Dr. Recep Tekin, "Diyarbakır'da artan corona virüs vaka sayılarına baktığımızda ikinci dalgaya yakın bir durum söz konusu şu an için. Bu hızla devam edersek Diyarbakır ikinci dalgayı da aşacak gibi görünüyor. Nerdeyse vaka sayılarına yetişemez duruma geldik" dedi.
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