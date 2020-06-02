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HaberlerDünya Haberleri George Floyd'un cenaze masraflarını eski boksör Mayweather karşılayacak
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02.06.2020 - 13:03 | | AA

George Floyd'un cenaze masraflarını eski boksör Mayweather karşılayacak

ABD'nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde polis tarafından gözaltına alınırken öldürülen George Floyd'un cenaze masraflarını eski boksör Mayweather karşılayacak.

George Floyd'un cenaze masraflarını eski boksör Mayweather karşılayacak

Floyd Mayweather'e ait şirketin yöneticisi Leonard Ellerbe, yaptığı açıklamada, 43 yaşındaki ABD'li eski boksörün George Floyd'un ailesiyle irtibata geçtiğini ve ailenin cenaze masraflarının karşılanması teklifini kabul ettiğini kaydetti.

Mayweather, 2011 yılında kanser nedeniyle 45 yaşında hayatını kaybeden eski rakibi Genaro Hernandez'in cenaze töreni için de devreye girmişti.

Giresun’da ilk defa oluşturulan salep tarlasında hasat yapıldıTıbbi, aromatik ve kozmetik alanlarda kullanılmasının yanı sıra dondurmanın olmazsa olmazı salebin Giresun’da ilk defa üretimine başlandı ve ilk hasat alındı. Kurutulmuş toz halinde kilosu bin 400 TL’den satılan salebin Giresun’da fındığa ek gelir olarak üreticilerin yüzünü güldürmesi umut ediliyor.
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