02.06.2020 - 13:03 | | AA
George Floyd'un cenaze masraflarını eski boksör Mayweather karşılayacak
ABD'nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde polis tarafından gözaltına alınırken öldürülen George Floyd'un cenaze masraflarını eski boksör Mayweather karşılayacak.
Floyd Mayweather'e ait şirketin yöneticisi Leonard Ellerbe, yaptığı açıklamada, 43 yaşındaki ABD'li eski boksörün George Floyd'un ailesiyle irtibata geçtiğini ve ailenin cenaze masraflarının karşılanması teklifini kabul ettiğini kaydetti.
Mayweather, 2011 yılında kanser nedeniyle 45 yaşında hayatını kaybeden eski rakibi Genaro Hernandez'in cenaze töreni için de devreye girmişti.
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