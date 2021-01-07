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07.01.2021 - 07:00 | | DIŞ HABERLER

Georgia’da Demokratlar’ın zaferi

ABD’de yeni yönetim açısından çok kritik önem taşıyan Georgia eyaletindeki senatörlük seçimleri kıran kırana bir mücadeleye sahne oldu.

Georgia’da Demokratlar’ın zaferi

Georgia eyaletinde yapılan ikinci tur Senato seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarına göre, Demokrat aday Raphael Warnock, Senato’ya girmeye hak kazandı. Warnock, seçimde oyların yüzde 50,5’ini alarak Cumhuriyetçi senatör Kelly Loeffler’ı geride bırakarak eyaletinin ilk siyah senatörü oldu.

Georgia eyaletinde ikinci koltuk için yapılan, Demokrat Jon Ossoff ve Cumhuriyetçi David Perdue arasında ise nefes nefese bir yarış yaşandı. Henüz kazanan kesinleşmese de, Demokrat Ossoff birkaç bin oy farkla yarışı önde götürüyor. Zafer ilan eden Ossoff da, sonucun kesinleşmesi durumunda Georgia’dan seçilen ilk Yahudi kökenli senatör olacak. Demokrat aday Ossoff’un yarışı Perdue’nün önünde bitirmesi durumunda Demokratlar büyük bir başarıya imza atacak ve iki sandalye daha alarak Senato’da eşitliği sağlayacak. Bu durumda Cumhuriyetçiler Senato’daki çoğunluğu kaybetmiş olacak ve Demokratların eli güçlenecek. Georgia’daki iki koltuğu da kazanmaları durumunda Demokratlar dengeyi Başkan Yardımcılığı görevine başlayacak Kamala Harris ile bozacak. Senato Başkanlığı sıfatı da bulunacak Harris, Demokratların çoğunluğu bulmalarını sağlayacak.

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