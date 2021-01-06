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06.01.2021 - 08:46 |

Georgia'daki kritik senatörlük seçimleri: Yarış başa baş

ABD başkanlık seçimini Demokrat Parti adayı Joe Biden'ın kazanmasının ardından gözler Salı günü Georgia'da yapılan senatörlük seçimlerinde.

Georgia'daki kritik senatörlük seçimleri: Yarış başa baş

Eyaletin Senato'daki her iki sandalyesi için yapılan seçimlerde mektupla ya da şahsen erken oy kullanma işlemi haftalar öncesinde başlamıştı, doğrudan oy kullanma işlemi ise Salı günü tamamlandı.

BBC Türkçe'nin aktardığına göre, ABD'de Biden'ın politikalarını hayata geçirmesi için kritik önem taşıyan seçimlerinde adayların aldıkları oyun çok yakın olduğu haberleri geliyor.

Sandıkların kapanmasından kısa bir süre sonra gelen haberler Cumhriyetçi adaylar Kelly Loeffler ve David Perdue ile Demokrat adaylar Raphael Warnock ve Jon Ossoff'un yarışı başa baş götürdüğünü gösteriyor.

Demokratlar eyaletteki iki senatörlük koltuğunu da kazanırsa Senato'da Cumhuriyetçiler'in çoğunluğu kayboluyor.

Her eyaletin ikişer temsilcisinin bulunduğu 100 üyeli Senato'da şu anda Cumhuriyetçi Parti'nin 50 sandalyesi bulunuyor. Demokrat Parti'nin sandalye sayısı 46 ancak yasama süreçlerinde bu partiyle birlikte hareket eden iki bağımsız Senatör de eklendiğinde bu sayı 48'e yükseliyor.

Cumhuriyetçi Parti, Georgia'daki sandalyelerden en az birini kazanması halinde Senato'da çoğunluğu elinde tutmayı sürdürecek.

Georgia'daki iki sandalyeyi de Demokratların kazanması halinde ise her iki parti de 50 ile eşit üyeye sahip olmuş olacak. Bu durumda, anayasaya göre aynı zamanda Senato'nun da başkanı olan Başkan Yardımcısı seçilen Kamala Harris oylamalarda eşitliği bozan oyu kullanacak.

 

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