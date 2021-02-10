Gerçek ortaya çıktı! Çift maske işe yarıyor mu?

Dünyanın bugünlerde corona virüsüyle (koronavirüs) mücadelede en çok merak ettiği konuların başında çift maske kullanımı geliyor.

Amerikan Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nden gelen yeni veriler, kumaş ya da kullan at cerrahi maskelerin çift olarak kullanımının Covid-19'dan korunmayı ciddi ölçüde artırdığını gösterdi.

KORUYUCU ÖZELLİĞİ ARTIRAN YÖNTEMLER

Araştırmacılar ayrıca tıbbi maske kullanımının etkisi artırmak için bazı yöntemler de açıkladı. Buna göre; maskenin kenarları içe doğru katlanabilir ve boşluğu azaltmak için lastiğe düğüm atılabilir.

CNN'in haberine göre, düğümlenmiş tıbbi maske, corona virüsü içerme ihtimali olan ayresolları yüzde 63 oranında engelleyebiliyor. Bu işlem yapılmadığında ise bu oranın yüzde 42'de kaldığı açıklandı.

Veriler CDC'nin Hastalık ve Ölüm Haftalık Raporu'nda yer alırken, araştırmacıların çift maske kullanımını ve düğümleme yöntemini Ocak 2021'den bu yana test ettiği belirtildi.

Araştırmada yalnızca bir markaya ait cerrahi ve bez maskeler kullandıklarını belirterek her marka maskede aynı sonucun alınıp alınmayacağını bilmediklerini dile getiren araştırmacılar, her ne olursa olsun, oranlar farklı dahi olsa çift maske takmanın, virüse karşı daha fazla koruma sağlayacağı konusunda hem fikir olduklarını ifade etti.

(Hürriyet)