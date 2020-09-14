MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri ‘Gerginlik giderilirse Erdoğan ile görüşürüm’
ABONE OL
14.09.2020 - 07:00 | | ATİNA AA

‘Gerginlik giderilirse Erdoğan ile görüşürüm’

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerginliğin giderilmesi halinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmeye hazır olduğunu bildirdi.

‘Gerginlik giderilirse Erdoğan ile görüşürüm’

Miçotakis, Selanik’teki “Helexpo Forum” kapsamında düzenlediği basın toplantısında, Doğu Akdeniz’deki gerginlik ve Türkiye ile ilişkiler hakkında açıklamalarda bulundu.

Oruç Reis gemisinin Antalya’ya dönmesini “olumlu bir ilk adım” olarak niteleyen Miçotakis, bu adımın devamının gelmesi halinde Yunanistan’ın Türkiye ile istikşafi formattaki yeni görüşmelere hazır olduğunu söyledi. Miçotakis, istikşafi görüşmelerin başlamasının genel iklime bağlı olduğunu savunarak, “Geçmişte de olumlu adımlar gördük ancak devamında olumsuz adımlar izlendi” iddiasında bulundu.

Yunanistan’ın silahlanma programına ilişkin soruları da yanıtlayan Miçotakis, Fransız Rafale tipi savaş uçaklarının ilk siparişinin 2021 yılının ortalarında ulaşacağını, diğerlerinin ise 2022 başlarında tamamlanacağını aktardı. Atina’nın “silahlanma yarışına girmeyeceğini ve geçmişte savunma konusundaki hataların tekrarlanmayacağını” öne süren Miçotakis, “Ege adalarının silahlandırılmasının söz konusu olmadığını, bunun istikşafi görüşmelerde ele alınmadığını ve alınmayacağını” iddia etti.

Yunanistan’ın diplomatik konumunun geçen seneye oranla daha güçlü olduğunu savunan Miçotakis, uluslararası kamuoyunun bölgede olup bitenler konusunda hassas olduğuna işaret etti.

Miçotakis, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili sorular üzerine, “Gerginliğin giderilmesi halinde Erdoğan ile görüşmeye hazırım”  ifadesini kullandı

Çanakkale Gökçeada'da mera yangınıÇanakkale'nin Gökçeada ilçesinde meralık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

20 ilçede, saatler 4 gruba ayrılmalı

20 ilçede, saatler 4 gruba ayrılmalı

Milyonları ilgilendiriyor! İndirim isteyin...

Milyonları ilgilendiriyor! İndirim isteyin...

Koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Son durum...

Koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Son durum...

Doğayı korumanın 21 yolu

Doğayı korumanın 21 yolu

Sıradaki Haber