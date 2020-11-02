‘Geri adım’ memnun etmedi!

Son dönemdeki sözleriyle Türkiye başta olmak üzere İslam dünyasında büyük tepkilere neden olan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, önceki gün “El Cezire” kanalında yayınlanan söyleşisinde adeta geri adım atması, birçok çevrede ve ülkede yeterli bulunmadı.

Macron’un özür dilemesi gerektiğini düşünenler ise çoğunlukta.

Macron, “El Cezire” kanalına verdiği röportajda, son dönemde hakkındaki yanlış anlaşılmaları ortadan kaldırmak istediğini, uluslararası alanda “Fransa’ya saldırmak” için çok sert tepkiler verildiğini söylemişti.

Fransa’da yaşayan Müslümanların dinlerini özgür şekilde yaşadığını savunan Macron, ülkede Müslümanlara karşı ayrımcılık yapılmadığını ve bu konuda yanlış şeyler söylendiğini öne sürmüştü. Macron, ayrıca Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo’nun yayınladığı Hz. Muhammed’e yönelik hakaret içeren karikatürlere ilişkin de, “Bu karikatürlerin uyandırdığı duyguları anlayabiliyorum ve bunlara saygı duyuyorum. Ancak benim rolümü anlamanızı istiyorum. Benim görevim, şu an yaptığım gibi ortamı yumuşatmak ama aynı zamanda (bu karikatür) hakkını savunmak” demişti.

KENDİSİNİ SAVUNDU

Bu açıklamalara rağmen dün Pakistan’ın pek çok kentinde gösteriler düzenlenirken, söz konusu röportaj da sosyal medyada tartışmalara neden oldu. Nitekim söz konusu paylaşımlarda Fransa Cumhurbaşkanı’nın ısrarla özür dilemediği savunulurken, bir kısım da, Macron’un verilen tepkiler ve düzenlenen gösterilerin başarısı karşısında bu şekilde bir demeç vermek zorunda kaldığını ifade etti.

Fas eski başbakanı Abdulilah Benkiran ise, Macron’un, İslam karşıtı söylemleri nedeniyle özür dilemesi gerektiğini söyleyenler arasındaydı. Benkiran, Macron’un El Cezire’ye verdiği demeci değerlendirerek, “Macron, ortada bir yanlış anlaşılma olduğundan bahsetti. Bu iyi bir şey ama yeterli değil. Müslümanlardan özür dilemesi gerekirdi” dedi.

Macron’un ofisi ise, söz konusu söyleşinin yanlış anlamaları ortadan kaldırmak ve Cumhurbaşkanı’nın sözlerinin amacının dışına çıkarıldığını anlatmak amacıyla yapıldığının altını çiziyor.