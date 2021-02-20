20.02.2021 - 07:00 | | DIŞ HABERLER
Geri dönüş yok
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in torunu Sussex Dükü Harry ve eşi Sussex Düşesi Meghan Markle’ın bir süre önce bıraktıklarını duyurdukları Kraliyet Ailesi’ndeki kamusal görevlerine geri dönmeyecekleri açıklandı.
Karar, Kraliyet ailesi üyeleri ile Prens Harry arasında yapılan görüşmelerden sonra kamuoyuna duyuruldu. Buckingham Sarayı’ndan yapılan açıklamaya göre, Prens Harry ve Meghan Markle daha önce verilmiş olan onursal askeri ünvanları iade edecekler. Kraliyet Ailesi’nin ayrıcalıklarından da faydalanamayacaklar.
En yakın arkadaşı anlattı: Kocası kıskanmasın diye giyimini bile değiştirdiAntalya'da doktor eşi Yusuf Onur Kaan Bozkurt'un (58) tabancayla vurup öldürdüğü diyetisyen Gamze Kaçar Bozkurt'un (38) en yakın arkadaşı ve danışanı Tuğba Pekdiri Avcı, "Gamze, kocası kıskanmasın diye giyimini bile ona göre ayarlıyordu. Yaşarken melek gibiydi, şimdi melek oldu gitti" dedi.