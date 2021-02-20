Geri dönüş yok

Karar, Kraliyet ailesi üyeleri ile Prens Harry arasında yapılan görüşmelerden sonra kamuoyuna duyuruldu. Buckingham Sarayı’ndan yapılan açıklamaya göre, Prens Harry ve Meghan Markle daha önce verilmiş olan onursal askeri ünvanları iade edecekler. Kraliyet Ailesi’nin ayrıcalıklarından da faydalanamayacaklar.



