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14.05.2020 - 07:00 | | ECEM TOPLAR Ankara

Gilad: MEB anlaşması yok

Türkiye ile Libya arasında 27 Kasım’da imzalanan deniz yetki alanları sınırlandırmasına dair mutabakat muhtırasıyla, Doğu Akdeniz’de güç dengesi değişti.

Gilad: MEB anlaşması yok
ECEM TOPLAR Ankara

Bu değişiklik İsrail, Yunanistan ve Rum Yönetimi arasında “EastMed” anlaşmasının imzalanmasına sebep oldu. Ancak Libya ile Türkiye’nin yaptığı “münhasır ekonomik bölge anlaşması”nın benzerinin İsrail için daha avantajlı olduğu yorumları, yeni bir anlaşma olasılığını gündeme getirdi. Son olarak da, dün ve önceki gün sosyal medyada, yerel kaynaklara dayandırılan ve İsrail’in Türkiye ile yeni bir anlaşma hazırlığında olduğu yönünde haberler yer aldı. İsrail Dışişleri Bakanlığı’nın, sosyal medya hesabından bir Twitter  kullanıcısına verdiği, “Türkiye ile olan diplomatik ilişkilerimizle gurur duyuyoruz. Gelecekte bağlarımızın daha da güçleneceğini umuyoruz. Türk takipçilerimizin tümüne sevgilerimizi gönderiyoruz” açıklaması da, “anlaşma yakın” diye yorumlandı.

Konuya ilişkin Milliyet’in sorularını yanıtlayan İsrail Maslahatgüzarı Roey Gilad, söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, “Yayılan haberler sahte. Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) de dahil, EastMed ile ilgili görüşmeler ve de yeni bir anlaşma yok. Fakat ilişkilerin normalleştirilmesini memnuniyetle karşılarız” dedi.

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