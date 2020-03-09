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09.03.2020 - 07:00 |

Giysiyle mesaj

ABD’li şarkıcı Katy Perry (35) dün Avustralya’nın Melbourne kentinde düzenlenen ‘Kadınlar Kriket Dünya Kupası’ final maçından önce sahneye çıkıp konser verdi.

Giysiyle mesaj

Kısa süre önce oyuncu Orlando Bloom’dan hamile olduğunu açıklayan Katy Perry, giysisinin rengi ve üstündeki sembolle ‘8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyarbakır annelerine 8 Mart mesajıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbetindeki annelerle telefonla yaptığı görüşmesinde "Bu onurlu duruşunuzu devam ettiriniz. İnşallah en kısa zamanda yavrularınıza kavuşursunuz. Allah yar ve yardımcınız olsun" mesajını verdi.
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