MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri 'Gizemli hastalık' kabusu! Ne olduğu ortaya çıktı
ABONE OL
07.11.2020 - 01:48 | | AA

'Gizemli hastalık' kabusu! Ne olduğu ortaya çıktı

Son dakika haberine göre, Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Delta eyaletinde bir haftada "gizemli hastalık"tan ölümlerin nedeninin sarı humma olduğu bildirildi.

'Gizemli hastalık' kabusu! Ne olduğu ortaya çıktı

Delta Eyaleti Sağlık Komiseri Dr. Mordi Ononye, yaptığı açıklamada, eyaletin Ute Okpu ve Idumusa bölgelerinde 18-25 yaşlarındaki 30 kişinin gizemli hastalıktan hayatını kaybetmesi nedeniyle araştırmalar yapıldığını belirtti.

Ononye, yapılan araştırmalarda ölümlerin sebebini sarı hummadan olduğunun belirlendiğini ifade etti.

Başka laboratuvarda araştırmaların devam ettiğini aktaran Ononye, "İlk sonuç sarı humma gösteriyor ancak emin olmak için yeniden araştırma yapılacak." dedi.

Nijerya'nın Delta eyaletinde bir haftada "gizemli hastalık" nedeniyle 30 kişi yaşamını yitirmişti.

İtfaiye eri enkazdan çıkan altın ve ziynet eşyalarını polise teslim ettiİzmir'de, depremde yıkılan Doğanlar Apartmanı'ndaki arama kurtarma çalışmaları sırasında, bulduğu altın ve ziynet eşyası dolu poşeti polise teslim eden itfaiye eri Mehmet Kaya (45), "İnsanların yaşamlarını kurtarmak bizim için çok değerli" dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Türkiye'den Eta Kasırgası nedeniyle geçmiş olsun mesajı

Türkiye'den Eta Kasırgası nedeniyle geçmiş olsun mesajı

Milyonları kapsıyor, süre uzatıldı! Ödemek zorunlu...

Milyonları kapsıyor, süre uzatıldı! Ödemek zorunlu...

Putin iddiası: Ocak ayında görevi bırakacak

Putin iddiası: Ocak ayında görevi bırakacak

Son dakika: Tek kelimeyle vahşet! Ankara'da baba katliam yaptı

Son dakika: Tek kelimeyle vahşet! Ankara'da baba katliam yaptı

Sıradaki Haber