‘Gizli bir nedenimiz yok!’

Rus devlet televizyonu “Rossiya 1”e konuşan Putin, ülkesinin ABD’deki iç siyasi zıtlaşmanın sona ermesini beklediğini, Moskova’nın oradaki başkanlık seçimlerinin kazananını tebrik etmemenin gizli bir nedeni olmadığını söyledi. Putin, “Sizi temin etmek isterim, bunun herhangi bir gizli nedeni yok. Bu birinden hoşlanıyoruz, diğerinden hoşlanmıyoruz şeklinde bir şey değil, yalnızca oradaki iç siyasi zıtlaşmanın sona ermesini bekliyoruz” ifadesini kullandı.

“Herkese saygı duyuyoruz, hem görevdeki Başkan Trump’a hem de bu göreve aday olan Bay Biden’a...” diyen Putin, “Bu nedenle burada bizim için sorun yok. Tamamen formalite olan şeyler ise yerleşik uygulamalara ve davanın yasal yönüne uygun olarak yapılmalı. Bunun hiçbir gizli nedeni yok, olağandışı veya ilişkimizin daha fazla bozulmasına temel oluşturabilecek hiçbir şey yok. Bu işin formalitesi” dedi. Rus lider, “Amerikan halkının güvenine sahip her kişiyle çalışacağız. Ancak bu güveni kimin kazandığı, partilerden biri diğerinin zaferini kabul ettiği ya da seçimlerin nihai sonuçları meşru, yasal bir şekilde özetlendiği zaman belli olur” ifadelerini kullandı.