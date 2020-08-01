01.08.2020 - 07:00 | | DIŞ HABERLER
Gladyatör Rihanna
Barbadoslu şarkıcı Rihanna, sahibi olduğu modaevi Fenty’nin “Skin” kreasyonunun sanal lansmanında boy gösterdi.
Koronavirüs nedeniyle internet üzerinden yayınlanan lansmanda Rihanna, derin yırtmaçlı cesur deri elbisesi, gladyatör stiletto ayakkabıları ve elmas takılarıyla göz doldurdu. Ünlü şarkıcının, Instagram’da paylaştığı, kırmızı halıya hazırlanırken çektirdiği fotoğraf ise hayranlarından tam not aldı.
Boğularak hayatını kaybeden polis memuru toprağa verildi!Antalya’da, denizde boğularak hayatını kaybeden ve Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’nde görevli olan polis memuru Özgül Özdoğan, Karabük’te toprağa verildi. Eşini kendi elleriyle mezara koyan polis memurunun eşi, oğluna sarılarak acısını dindirmeye çalıştı.