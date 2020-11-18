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18.11.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

‘Göç stratejileri gözden geçirilmeli’

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, göç konusunda işbirliğinin çok önemli olduğunu ve bunun karşılıklı güvenle başlayacağını belirterek, “Göç krizinin yükünü sadece Türkiye’nin omuzladığı bir işbirliği formülünü kabul etmeyeceğiz” dedi.

‘Göç stratejileri gözden geçirilmeli’

 

Kıran, Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezinin (ICMPD) ev sahipliğinde çevrimiçi olarak düzenlenen Viyana Göç Konferansı’nda konuştu. Türkiye’nin son 6 yılda dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülke haline geldiğine değinen Kıran, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını gibi bir zorlukla karşı karşıya olunduğuna dikkati çekerek, küresel salgının Türkiye’nin yükünü artırdığını aktardı.

‘Kapasitemizi aştık’

“Son birkaç ayda sınırlarımıza yönelik insan hareketliliğinde önemli bir artış kaydettik. Kapasitemizi fazlasıyla aştık ve artık bir diğer göç krizini kaldıramayız” diyen Kıran, göç stratejilerinin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğine dikkati çekti. En önemli eksik noktanın, göçün altında yatan nedenleri de ele alan kapsamlı bir göç politikasının olmaması olduğunu vurgulayan Kıran, “Göçmenlerin ve mültecilerin güvenli ve gönüllü dönüşlerinin kolaylaştırılması kritik önem taşımaktadır” değerlendirmesinde bulundu.

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