Gökten 'çikolata' yağdı!

Lindt & Spruengli şirketinin Zürih ve Basel arasında bulunan Olten'deki fabrikasında kavrulmuş kakao parçaları üreten kısmın soğutma havalandırmasında yaşanan arıza nedeniyle çevreye çikolata parçaları saçıldığı görüldü.

Esen şiddetli rüzgarla da birleşen çikolata tozu, fabrikanın yakın çevresine yayıldı ve bölgede ince bir toz tabaka oluşmasına yol açtı.





Yayılan tozun doğa ve insan sağlığı açısından herhangi bir tehlike içermediğini açıklayan şirket, ihtiyaç duyulan temizlik için ödeme yapmayı teklif ettiğini, ancak henüz teklifi kabul eden birinin çıkmadığını söyledi.

Olay sosyal medyada da yayıldı. Çok sayıda kullanıcı, 'çikolata yağmuru yağdığı' yönünde paylaşımlarda bulundu.







​Bir kullanıcı, "Olten sanayi bölgesinde kakao yağmuru: suçlu havalandırma sistemi" paylaşımında bulunurken, başka bir kullanıcı ise "Nihayet 2020, çikolata yağıyor, evet, lütfen" dedi.

Kaynak: Sputnik