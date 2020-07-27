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27.07.2020 - 11:15 | | İHA

Ölümle burun buruna... Boğulmak üzere iki kişi, böyle kurtarıldı!

Rusya'nın Perm şehrinde gölde boğulmak üzere olan İKİ kişi, yaklaşık 30 kişi tarafından oluşturulan insan zinciri ile kurtarıldı.

Rusya'nın Perm şehrinde bulunan Kama gölünde yüzmek isteyen 32 yaşındaki bir kadın boğulmak üzereyken yardımına etraftaki vatandaşlar koştu. Kadına yardım etmek isteyenlerden biri de boğulma tehlikesi geçirince göl çevresindeki kişiler, iki kişiyi gölden çıkarabilmek için kurtarma planı hazırladı. Göle girenlerin boğulma tehlikesine karşı yaklaşık 30 kişi, insan zinciri oluşturdu. Zincirin en başındaki kişiler diğerlerinden destek alarak göle girmeyi başardı. Göle girenler boğulma tehlikesi geçiren 2 kişiyi el ele tutuştuktan sonra yukarı çekerek çıkarmayı başardı. 

ÖLÜMLE BURUN BURUNA

Su yutan iki kişi bölgeye çağrılan ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ölümle buruna buruna gelen iki kişi, yapılan müdahalelerin ardından hayata döndürüldü. Perm Bölge Valiliği, göl çevresindeki Rusların yardım çabalarının görüntülerinin paylaşılmasının ardından yaptığı açıklamada, boğulma tehlikesi geçiren kişileri kurtaranlara teşekkür etti. 

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