Göle düşen otobüsün şoförü 'dikkat çekmek için' kaza yapmış

Çin'in güneybatısındaki Guizhu eyaletinde öğrencileri taşıyan bir otobüsün yoldan çıkarak göle düşmesine ilişkin yürütülen soruşturmada otobüs şoförünün kasten kaza yaptığı ortaya çıktı.

Guizhu eyaletinde öğrencileri taşıyan bir otobüsün yoldan çıkarak göle düşmesi sonucu 21 kişi hayatını kaybetmişti.

Otobüsün göle uçmadan önce yoldaki koruma bariyerlerine çarptığı belirtilmişti.

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, Çin'in Anşun polis departmanından yapılan açıklamada kaza yapan şoförün evinin kazadan birkaç saat önce yıkıldığı ve Zhang adlı sürücünün memnun olmadığı bu duruma dikkat çekmek istediği belirtildi. Açıklamada "Zhang hayatından memnun değildi. Kamuya ait olan evinin yıkılmasını da istemiyordu. Buna dikkat çekmek için böyle bir yola başvurdu." denildi.

Çin polisine göre kaza günü normalde öğleden sonra işine başlaması gereken Zhang adlı şoför, o gün işe daha erken başlamak için bir başka sürücü arkadaşını ikna etti.

Anşun şehrinde meydana gelen kaza öncesi otobüs öğrencileri her yıl yapılan ve 'gaokao' adı verilen üniversite giriş sınavına götürüyordu.

Kaynak: Euronews