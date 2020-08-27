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27.08.2020 - 00:18 | | AA

'Golfgate' skandalında yeni gelişme! 'Pişmanım' diyerek istifa etti!

İrlanda'da uygulanan yeni tip corona virüs (covid-19) tedbirlerini ihlal eden Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Ticaretten Sorumlu Üyesi Phil Hogan istifa etti.

'Golfgate' skandalında yeni gelişme! 'Pişmanım' diyerek istifa etti!

 

Yaz tatili için bulunduğu İrlanda'da salgın tedbirlerine uymadığı ortaya çıkan Hogan, yazılı açıklamada bulundu.

İrlanda seyahati nedeniyle "pişman" olduğunu belirten Hogan, "İrlanda'daki bütün Kovid-19 kurallarına uymaya çalıştım. Ziyaretim sırasında yaptığım hatalar nedeniyle kalpten özür dilerim." ifadesini kullandı.

Hogan, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e istifasını sunduğunu bildirdi.

Kovid-19'un bireyler ve aileler üzerindeki yıkıcı etkisinin farkında olduğuna dikkati çeken Hogan, "Bir kamu görevlisi olarak Kovid-19 kurallarına bağlılığımda daha titiz davranmalıydım." değerlendirmesinde bulundu.

İstifaya giden süreç

Hogan, geçen hafta ülkesi İrlanda'da bir golf topluluğunun düzenlediği turnuvaya ve ardından 80 kişilik akşam yemeğine katılmıştı.

Ülkede yürürlükte olan salgın tedbirlerine ve sosyal mesafe kurallarına uyulmadan düzenlenen etkinlik kamuoyunda rahatsızlığa neden olmuştu.

"Golfgate" olarak adlandırılan skandal nedeniyle programa katılan İrlanda Tarım Bakanı Dara Calleary'nin de aralarında olduğu pek çok siyasi istifa etmişti.

AB’nin ticaretten sorumlu komiseri olan 60 yaşındaki Hogan, önceki komisyon döneminde de tarımdan sorumlu üye olarak görev almıştı.

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