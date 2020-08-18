‘Göreve hazırım’

Belarus’ta, Aleksandr Lukaşenko’nun yeniden seçildiği cumhurbaşkanı seçiminin ardında protestolar büyüyerek devam ederken, adaylardan Svetlana Tikhanovskaya, ülkesi için liderliğe hazır olduğunu söyledi. Seçim sonuçlarının açıklanmasından sonra Litvanya’ya geçerek ülkedeki seçim sonuçlarına yönelik protesto gösterilerini destekleyen Tikhanovskaya, hafta sonu yapılan protestoları değerlendiren video yayımladı. Tikhanovskaya, kendisinin politikacı olmayı istemediğini ancak kaderinin bunu belirlediğini söyledi.

Ülkede değişimin gerçekleşmesi için her şeyi yapmaya hazır olduğunu belirten Tikhanovskaya, “Ülkenin sakinleşmesi ve normal ritmine dönmesi için sorumluluk almaya ve ulusal bir lider olarak hareket etmeye hazırım” ifadesini kullandı. Tikhanovskaya, ülke genelinde protesto mitingleri ve iş bırakma eylemleri yapanlarla dayanışma içerisinde olduğu mesajını vererek, hapishanelerdeki siyasi mahkumların serbest bırakılmasını ve yeni seçimlerin düzenlenmesi için koşullar ve hukuki zeminin hazırlanması çağrısı yaptı.

Avrupa Birliği, ABD ve İngiltere Belarus’taki tartışmalı seçimin sonucu tanımadıklarını açıklamış, soruşturma çağrısında bulunmuştu. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier de Lukaşenko’ya diyalog çağrısında bulundu.

Öte yandan ülkede bazı fabrikalarda Lukaşenko’yu protesto eden bazı işçiler iş bırakma eylemi başlattı. Protestocular devlet televizyon kanalları önüne giderek protesto gösterilerine kanallarda yer verilmesi için gösteri düzenledi. Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko, Minsk Ağır İş Makineleri Fabrikası’na gelerek iş bırakma eylemi yapan işçilerle görüştü. İşçilerle görüşme esnasında yer yer Lukaşenko’nun sözünü keserek slogan atan işçilere, fabrika dışında toplanan bir grup da destek verdi.

Lukaşenko yaptığı konuşmada genel olarak fabrikaların çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, “bazı işçilerin ortalıkta dolaştığını ve 200 kadar işçinin eylem havası yarattığını” söyledi. Fabrikalarda daha çok insan çalışması için yer açtıklarını ifade eden Lukaşenko, “Kim çalışmak istiyorsa çalışsın. Çalışmak istemeyenleri zorla çalıştırmayacağız” diye konuştu. Ancak Lukaşenko’yu protesto eden binlerce işçi olduğu görüldü.

‘Anayasa değişsin yeni seçim yapalım’

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Minsk’te devlet fabrikalarından birini ziyaretinde kendisinin yeniden cumhurbaşkanı seçilmesini protesto edenlere yönelik yaptığı konuşmada, ülkede yeni anayasa taleplerine ilişkin açıklamada bulundu. Lukaşenko, muhaliflerin de karşı olmayacağı yeni bir anayasa hazırlanması gerektiğini söylerken, “Bu bir referandumla kabul edilmelidir. Çünkü bir önceki anayasayı referandumla kabul ettik. İsterseniz yeni anayasaya göre cumhurbaşkanlığı, parlamento ve yerel seçimleri yapalım” ifadesini kullandı. Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko, dün sabah yaptığı konuşmada, baskı altında kendisinden kimsenin yeniden seçim yapılması kararı almasını beklememesini söylemişti.

AB yaptırım için toplanacak

Ülkedeki muhalefet ve uluslararası toplum tarafından seçimlere hile karıştırmakla itham edilen Aleksandr Lukaşenko’ya yönelik baskılar artıyor. Avrupa Birliği (AB) üye ülkelerinin liderlerinin 19 Ağustos’ta düzenlenecek olağanüstü zirvede Belarus’taki gelişmeleri görüşeceği bildirildi. AB Konseyi Başkanı Charles Michel, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, Belarus halkının özgürce liderlerini seçme ve geleceğini tayin etme hakkı olduğunu belirtti. Protestoculara karşı şiddettin kabul edilemez olduğunun altını çizen Michel, “Çarşamba günü Belarus’taki durumu görüşmek için AB Liderler Zirvesi düzenleyeceğim” açıklamasında bulundu. AB dışişleri bakanları, geçen hafta düzenledikleri toplantıda Belarus’taki seçimlere hile karıştırıldığı gerekçesiyle düzenlenen gösterilerde şiddet kullanılmasının kabul edilemez olduğunu belirterek, “şiddet kullanımı, baskı ve seçim sonuçlarının değiştirilmesinden” sorumlu tutulan kişilere yaptırım uygulanması konusunda mutabık kaldıklarını duyurmuştu.