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21.03.2020 - 06:29 | | AA

Görüntüler büyük tepki çekmişti! Kapatıldı

Avustralya’da yeni tip corona virüsün (Kovid-19) yayılmasını önlemek amacıyla açık alanlarda 500 veya daha fazla kişinin toplanmasını yasaklayan kurala uyulmayan plajın kapatıldığı açıklandı.

Görüntüler büyük tepki çekmişti! Kapatıldı

Yeni Güney Galler Eyalet Hükümeti, Avustralya Başbakanı Scott Morrison’un uyarılarına rağmen dün binlerce kişinin denize girdiği Sydney’deki Bondi Plajı’nın kapatıldığını duyurdu. Plaja akın eden binlerce kişinin fotoğraf ve görüntüleri sosyal medyada yer alınca ülke genelinde tepkiyle karşılanmıştı. Federal Sağlık Bakanı Greg Hunt, Bondi Plajı’ndaki görüntülerin "kabul edilemez" olduğunu belirtmişti.

Görüntüler büyük tepki çekmişti Kapatıldı

Avustralya’da Kovid-19’un yayılmasına karşı kapalı mekanlarda 100 veya daha fazla kişinin bir araya gelmesi, açık alanlarda ise 500 ya da daha fazla kişinin toplanması yasaklanmış durumda. İlk vakanın görüldüğü ocak sonundan bu yana 7 kişinin hayatını kaybettiği Avustralya’da son verilere göre Kovid-19 nedeniyle hastalananların sayısı 930’a yükseldi.

 

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