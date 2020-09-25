Görüşme adımı hesapları bozdu!

Doğu Akdeniz gerilimine çözüm bulunması amacıyla Türkiye ile Yunanistan’ın, istikşafi görüşmelerin başlaması konusunda anlaşmasının, Avrupa Birliği’nden Ankara’ya karşı bir yaptırım kararı çıkması ihtimalini ciddi şekilde azalttığı konuşulmaya başlandı. Bu konuda ısrarlı olan Kıbrıs Rum Kesimi’nin, söz konusu gelişmenin ardından zorda kaldığı da belirtiliyor.

Reuters ajansının, üst düzey AB diplomatları ve yetkililerine dayanarak yazdığı haberine göre Avrupa Birliği (AB), Atina’yla istikşafi görüşmelere başlamaya hazırlanan Ankara’ya Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon arama faaliyetleri nedeniyle yaptırım uygulama seçeneğinden uzaklaştı. Reuters’a konuşan üst düzey AB diplomatları ve yetkilileri, Avrupa Birliği’nin, bu gelişme sonrası Ankara’ya yaptırım uygulama seçeneğini sürdürmesinin düşük bir ihtimal olduğunu söylerken, bir AB diplomatı, “Diyalog yaptırım tehdidine ihtiyacı azalttı. Bu yüzden şu an 27 üye arasında böyle bir adım için konsensus yok” ifadesini kullandı.

Ajans, Türkiye’nin Kıbrıs açıklarındaki sismik araştırma gemisi Oruç Reis’i Antalya Limanı’na çekmesinin de, tansiyonun düşmesine yardımcı olduğunu belirtti. Bir başka AB diplomatıysa, Brüksel’de 24-25 Eylül’de yapılması planlanan, ağırlıklı olarak Türkiye ve Doğu Akdeniz gerilimine odaklanılması beklenen AB Liderler Zirvesi’nin koronavirüs nedeniyle 1-2 Ekim tarihlerine ertelenmesinin de, daha fazla zaman kazanılmasını sağlamak açısından önemli olduğunu söyledi.

Rumlar şaşkın

İstikşafi görüşmeler konusunda ilerleme sağlanması, AB’nin Belarus’a ilişkin tavrını kesinleştirememesine yol açacak. Zira, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Brüksel’i Ankara’ya yönelik daha sert tutum almaya, hatta yaptırım uygulamaya zorlamak amacıyla AB’nin Belarus’a yönelik yaptırımlarını engelliyor. Ancak Rumların bu stratejisinin, Ankara-Atina arasında görüşmeler başlatılmasına ilişkin adımla ciddi yara aldığı konuşuluyor.

Nitekim yine Reuters’a açıklama yapan bir Kıbrıslı Rum diplomat, “Korkarım, bu şekilde giderse Belarus konusunda ısrar etmek zorunda kalacağız. Elimizdeki tek silah o!” diyerek AB’nin kendilerine başka bir diplomatik yol bırakmadığını belirtti. “Türkler zekice bir oyun oynuyor. Yunanistan’la yakınlaşarak bizim diğer ülkelerle aramızı açmaya çalışıyor” diyen diplomat, “Biz yolun kenarına itilmiş gibi görünüyoruz” ifadesini kullandı. Yunan basını ise, AB Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen’in, Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis’e, “Doğu Akdeniz’de gerginliği azaltmaması halinde AB’nin Ankara’ya karşı tedbir alacağı” konusunda güvence verdiği öne sürüldü.