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18.06.2020 - 07:00 |

Göstericiler Johnson’ın aracına kaza yaptırdı

İngiltere parlamentosundan çıkan Başbakan Boris Johnson, bir protestocunun aracın önüne atlaması sonucu kaza geçirdi. Anadolu Ajansı, aracın önüne atlayarak trafik kazası geçirmesine neden olan protestocunun, terör örgütü PKK sempatizanı olduğunu ve gözaltına alındığını bildirdi.

Göstericiler Johnson’ın aracına kaza yaptırdı

Olay, Johnson’ın parlamentodaki bir oturumdan ayrılması sırasında meydana geldi. AA’nın bildirdiğine göre parlamento önünde gösteri yapan 10 kadar PKK sempatizanından biri, Johnson’ın aracının önüne atladı. Fren yapan Johnson’ın makam aracına arkadaki koruma aracı çarparken, polis, söz konusu kişiyi gözaltına alarak parlamento içindeki polis merkezine götürdü. İngiliz makamları olay sırasında Johnson’ın araçta olduğunu doğruladı. Aracın arka bölümünün, ciddi şekilde hasar gördüğü dikkat çekti. PKK, 2001’den beri İngiltere’de terör örgütleri listesinde yer alıyor. İngiltere’de terör listesindeki bir örgüte üyelik, 10 yıla kadar hapisle cezalandırılabiliyor.

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