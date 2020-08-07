MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Gövde gösterisi! Türk F-16'ları ve Azerbaycan uçakları birlikte havalandı
ABONE OL
07.08.2020 - 19:43 | | AA

Gövde gösterisi! Türk F-16'ları ve Azerbaycan uçakları birlikte havalandı

Türkiye ile Azerbaycan silahlı kuvvetlerinin Azerbaycan'da başlattığı ortak askeri tatbikat "TurAz Kartalı 2020" devam ediyor.

Gövde gösterisi! Türk F-16'ları ve Azerbaycan uçakları birlikte havalandı

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, tatbikatta Türk F-16 uçakları ile Azerbaycan'a ait savaş uçakları senaryo gereği gece ve gündüz uçuşları gerçekleştirerek çeşitli görevler yaptı.

Karşılıklı hareket etme olanaklarının öğrenilmesinin yanı sıra arama kurtarma faaliyetleri ile havadan yerdeki hedeflerin imhası gibi görevlerin yerine getirildiği tatbikatta, uçaklar önleme, himaye ve taarruz görevleri icra etti.

Kayseri'de altın ve bebek kıyafeti çalan kadın yakalandı!Kayseri'de girdikleri evlerden ziynet eşyası ve bebek kıyafetleri çaldığı tespit edilen bir kadın polis ekiplerince yakalandı. İkamette bulunan güvenlik kamerasını fark eden kadın, yakalanmamak için kamerayı kırdığı da tespit edildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Altın fiyatları ne kadara yükseldi? Son dakika 7 Ağustos güncel gram, çeyrek, yarım altın alış satış fiyatları

Altın fiyatları ne kadara yükseldi? Son dakika 7 Ağustos güncel gram, çeyrek, yarım altın alış satış fiyatları

Memur, emekli, işçi milyonları kapsıyor! Her şey değişti, 450 lira...

Memur, emekli, işçi milyonları kapsıyor! Her şey değişti, 450 lira...

Pentagon'dan korkunç rapor! Zorla alıkoyuyorlar

Pentagon'dan korkunç rapor! Zorla alıkoyuyorlar

Bakan Koca, DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus'un meydan okumasını kabul etti

Bakan Koca, DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus'un meydan okumasını kabul etti

Sıradaki Haber