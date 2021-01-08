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08.01.2021 - 22:49 | | AA

Gözler 20 Ocak'a çevrildi! Katılacaklarını duyurdular

ABD'nin eski başkanları Barack Obama, George W. Bush ve Bill Clinton'ın, ABD Başkanlığına seçilen Joe Biden'in 20 Ocak'taki yemin törenine katılacakları bildirildi.

Gözler 20 Ocak'a çevrildi! Katılacaklarını duyurdular

CNN'de yer alan haberde, eski başkanların yanı sıra eşleri Michelle Obama, Laura Bush ve Hillary Clinton'ın da törende hazır bulunacakları belirtildi.

Haberde, hayattaki en yaşlı eski ABD başkanı Jimmy Carter (96) ve eşinin ise sağlık durumlarının seyahate uygun olmaması nedeniyle törene katılamayacakları ifade edildi.

Donald Trump, bugün resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Biden'ın Washington'da yemin ederek göreve başlayacağı törene katılmayacağını açıklamıştı.

ABD'de 3 Kasım 2020'de yapılan tartışmalı başkanlık seçimini Demokrat Joe Biden kazanmıştı.

Toprağın altında ateş çıktı!Konya'nın Karapınar ilçesinin Kayalı Mahallesi'nde, toprak altından çıkan metan gaz kaynaklı ateş, paniğe neden oldu. Muhtar Muharrem Güdal, "AFAD da gelip inceledi. Burası daha önce sazlık ve bataklık olduğundan su da kuruduğu için metan gaz kaynaklı ateş çıktığını söyledi. İncelemelerini yapıp, bu bölgede önlem alacaklarını söylediler" dedi.
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